"معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين والتجار

الشارقة في 10 أكتوبر/وام/ يواصل معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل 2025 فعاليات نسخته الأولى بنجاح لافت في مركز إكسبو الشارقة مستقطباً في يومه الثالث جموعا كبيرة من الزوار من التجار والمستهلكين وخبراء القطاع. يتميز الحدث الأول من نوعه والذي يستمر حتى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة لأكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية تعرض ما يزيد عن 5,000 منتج مبتكر وسط أجواء حيوية تؤكد مكانة الشارقة وجهة رائدة لصناعة مستحضرات التجميل في المنطقة.

يتيح المعرض منصة تقدم أحدث مستحضرات التجميل وتروي قصص علامات تجارية متنوعة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والإرث التاريخي الأصيل .

وضمن شركات رواد الأعمال الإماراتيين العاملة في هذا المجال تشارك شركة "أورالكس" المنصة الإماراتية المتخصصة في حلول الجمال المستدام وتسجل حضوراً قوياً يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال تقديم الشركة لزوار المعرض منتجات عضوية 100% بمكونات بحرية ونباتية مسلطة الضوء على وعي العملاء المتزايد بفوائد المنتجات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.

وكشفت شركة "خان القصر" من خلال جناحها عن رؤيتها الطموحة للتحول بالكامل بحلول عام 2026 لتصبح من رواد "مستحضرات التجميل النظيفة والطبيعية 100%" وهو توجه يعززه انتشارها الواسع عبر فروعها في المنطقة وتواجدها القوي على منصات التجارة الإلكترونية.