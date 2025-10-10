"جائزة محمد بن راشد للغة العربية" تُكرّم الفائزين بدورتها التاسعة 22 أكتوبر

دبي في 10 أكتوبر/وام/ تنظم جائزة محمد بن راشد للغة العربية، المنبثقة عن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، حفل تكريم الفائزين بدورتها التاسعة يوم 22 أكتوبر الجاري بالتزامن مع المؤتمر الدولي الحادي عشر للغة العربية الذي تستضيفه دبي في الفترة من 22 إلى 24 من الشهر نفسه.

وأكد سعادة بلال البدور الأمين العام للجائزة أن الجائزة تجسّد رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع اللغة العربية بوصفها ركيزة للهوية الثقافية وأداة لبناء اقتصاد معرفي عربي، موضحا أن تكريم المبدعين يعكس التزام دبي المستمر بدعم اللغة العربية وتمكينها في المجالات الحديثة.

من جانبها كشفت إدارة الجائزة أن الدورة التاسعة شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم والذين قدموا مبادرات نوعية لتطوير تعليم اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الميادين المعاصرة، داعية المهتمين إلى حضور فعاليات المؤتمر وحفل التكريم الذي يجمع مشاركين من 80 دولة.