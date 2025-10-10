محاكم دبي تعرض خدماتها الرقمية في "جيتكس جلوبال"

دبي في 10 أكتوبر/ وام/ تشارك محاكم دبي بمعرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي يقام في الغترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي بوصفه شريكا استراتيجيا للعدالة، و ذلك بمنصة المجلس القضائي ضمن جناح حكومة دبي.

تسلط المحاكم خلال مشاركتها الضوء على التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية التي تقدمها ودورها في دعم القطاعين القضائي والإداري، في إطار التزامها بتعزيز التحول الرقمي في منظومتها العدلية وترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في الابتكار القضائي.

وقال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي إن مشاركتنا في جيتكس تعكس رؤيتنا في دمج الابتكار ضمن منظومة العدالة، من خلال تطوير خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المتعاملين وتحقق العدالة الناجزة، و نحرص على إبراز الدور الذي تلعبه التقنيات الذكية في تسهيل إجراءات التقاضي، وتحسين كفاءة العمل القضائي والإداري، وتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات العدلية الرقمية.

وتعرض محاكم دبي مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع إنجاز الخدمات، إلى جانب أنظمة الدعم الإداري التي تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم العدالة الناجزة.

من جانبه أوضح محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي رئيس فريق معرض جيتكس جلوبال 2025 أن محاكم دبي تعرض خلال الحدث، منصة القاضي الرقمي، ومنصة إفصاح، وغرفة السيطرة، ومحاكم الخير، وفي الشوفة، و مشروع تطوير خدمات القصر،و مشروع تطوير خدمة وأتمتة المبادئ القانونية والتي من شأنها أن تسهم في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتكرّس ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة العدالة في إمارة دبي.