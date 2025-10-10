منتحبنا للجودو يشارك بـ"الألعاب القارية" في البحرين و بطولة غرب آسيا بالأردن

أبوظبي في 10 أكتوبر/وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب "البحرين 2025" التي تقام في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وبطولة غرب آسيا بالأردن في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم أنه سيتم إقامة معسكر إعداد لمنتخبنا الوطني في أوزبكستان في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر الجاري، استعداداً للبطولتين ويترأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين هم بطي أحمد الهاشمي، ومسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وصقر العتيبي، ومحمد ماجد الشامسي، وعمر عبد العزيز.

وأوضحت اللجنة الفنية في الاتحاد أنه سيتم إقامة عدد من النزالات مع المنتخبات الأوزبكية للناشئين والشباب، ضمن خطة الإعداد للمنافسات المقبلة، بالإضافة إلى التدريبات اليومية في صالة الاتحاد الرئيسية بطشقند.

ودعا محمد بن ثعلوب الدرعي، إلى ضرورة الاستفادة القصوى من فترة الإعداد المقررة في أوزبكستان، ضمن خطط وبرامج الاتحاد، لتطوير قدرات الفئات العمرية المختلفة في المنتخبات الوطنية.