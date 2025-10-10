باقة من الفعاليات المتنوعة ضمن مهرجان الأضواء بدبي 2025

دبي في 10 أكتوبر/وام/ يشهد مهرجان الأضواء "ديوالي 2025" الذي يقام بدبي في الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري، وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من القنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، باقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتسويقية التي تحتفي بالتنوع والتسامح وتجمع العائلات من مختلف الجنسيات.

تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية في سوق السيف والقرية العالمية، وحفلات موسيقية ضخمة، وعروضاً كوميدية ومسرحية، إلى جانب الأسواق الموسمية التي تقدّم تجارب تسوق فريدة وتخفيضات تصل إلى 75 في المائة على المشغولات الذهبية والمجوهرات والمنتجات الفاخرة.

ويعود مهرجان "نور" الثقافي إلى سوق السيف خلال عطلة نهاية الأسبوع من 17 إلى 19 أكتوبر، ليقدّم عروضاً موسيقية وتفاعلية وديكورات فنية مستوحاة من أجواء "ديوالي"، بينما تستضيف القرية العالمية "وافي سيتي" والأسواق الشعبية احتفالات متنوعة تعكس التراث الهندي الغني.

ويقدّم المهرجان تجارب طهي مميزة عبر مطاعم دبي التي تعرض أطباقاً هندية أصيلة، ما يجعل المدينة وجهة استثنائية للاحتفال بهذا الحدث الذي يرمز إلى النور والتسامح والتنوع الثقافي.