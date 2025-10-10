أبوظبي تستضيف بطولة "فيت باور سلاب" العالمية

أبوظبي في 10 أكتوبر/وام/ تستضيف العاصمة أبوظبي بطولة “فيت باور سلاب 16 العالمية” ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يشهد إقامة بطولة "يو إف سي 321" يوم 24 أكتوبر الجاري في سبيس 42 أرينا.

وتتضمن البطولة هذا العام نزالاً قويا في فئة وزن خفيف الثقيل يجمع بين وولفرين والذي يعود للدفاع عن لقبه المحتفظ به منذ 800 يوم والنجم الصاعد آلان "ذا كريبتونيان" كلينجبيل.

وتشمل المنافسات مواجهة قوية في الوزن الثقيل السوبر تجمع بين دامبلينج، وماكيني "بيج ماك" مانو في نزال مرتقب يعكس الطابع القتالي المميز للبطولة وشعبيتها المتزايدة على مستوى العالم.