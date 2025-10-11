بلدية الفجيرة تحصد جائزة "سيلفر ستيف" العالمية عن مشروع إنارة الطرق

لشبونة في 11 أكتوبر /وام/ حصدت بلدية الفجيرة، جائزة "سيلفر ستيف" العالمية عن مشروعها المبتكر "مشروع إنارة طرق الفجيرة"، وذلك في فئة "منظمة العام - الجهات غير الربحية أو الحكومية"، ضمن الجوائز الدولية للأعمال لعام 2025.

وتم تكريم بلدية الفجيرة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس، في العاصمة البرتغالية لشبونة، تقديراً لجهودها في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق أهداف الإمارة في التحول نحو المدن الخضراء والمستدامة.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن هذا الفوز يعكس الدعم الكبير والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لمسيرة التطوير والتحديث في المجالات المختلفة.

وأضاف الأفخم أن مشروع إنارة طرق الفجيرة يمثل نموذجاً في الابتكار في إدارة الطاقة واستخدام تقنيات "أل إي دي" الذكية التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتخفض التكاليف التشغيلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي 2050.

وتُعد جوائز سيلفر ستيف من أبرز الجوائز العالمية التي تُمنح لتكريم الإنجازات في مجالات الإدارة والابتكار والتميز المؤسسي، ويشارك فيها مئات المؤسسات من أكثر من 60 دولة حول العالم.