جمارك أبوظبي و"كومبيتير" البريطانية تتعاونان لتسهيل التجارة

لندن في 11 أكتوبر /وام/ وقعت جمارك أبوظبي، ومجموعة كومبيتير البريطانية، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الابتكار في تسهيل التجارة ودعم التنافسية العالمية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والنماذج الاقتصادية المستقبلية، بما يسهم في تطوير بيئة تجارية متقدمة تدعم النمو المستدام لحركة التجارة الدولية.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعادة منصور بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، مراسم توقيع مذكرة التعاون التي وقعها سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، والسيد شانكر سينغهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة كومبيتير، ضمن فعاليات منتدى أبوظبي للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جمارك أبوظبي لترسيخ منظومة جمركية مبتكرة ومتكاملة وممكنة رقمياً تعزز كفاءة وموثوقية العمليات التجارية، عبر شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وشركاء التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، إن تسهيل التجارة وتعزيز التحول الرقمي ركيزة أساسية في الرؤية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، وإن التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، يهدف إلى تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير أنظمة تجارية أكثر ذكاءً وكفاءة وتنافسية، بما يسهم في تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد ويدعم النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه، قال شانكر سينغهام، إن التعاون مع جمارك أبوظبي يهدف لاستكشاف أساليب مبتكرة في تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تتيح تصميم نماذج تجارية وتنظيمية من الجيل القادم تُسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وتدفع عجلة النمو المستدام على مستوى العالم.