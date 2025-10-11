غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق "دليل دبي للشركات الناشئة"

دبي في 11 أكتوبر /وام/ أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، "دليل دبي للشركات الناشئة" بهدف توفير خارطة طريق شاملة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم الرقمية وتوسيع أعمالها بالاستفادة من منظومة الأعمال المتطورة في دبي.

يوفر الدليل إرشادات متكاملة حول بيئة ريادة الأعمال في دبي، مع معلومات معمقة حول الإجراءات الرئيسية لتأسيس الشركات المتخصصة في القطاعات الرقمية، بما في ذلك المتطلبات القانونية، وخيارات الترخيص، وقنوات التمويل المتاحة، بالإضافة إلى لوائح بالجهات المعنية بتمكين الشركات الرقمية الناشئة، إلى جانب دليل للمسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والمناطق الحرة.

يتضمن "دليل الشركات الناشئة في دبي" الإجراءات المطلوبة والخيارات المتاحة لتأسيس الشركات في 12 قطاعاً رئيسياً من قطاعات الاقتصاد الرقمي ويوضح المناطق الحرة المتخصصة ومسرّعات الأعمال والتنظيمات ذات الصلة بكل قطاع.

وتشمل هذه القطاعات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأصول الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية، والميتافيرس/ الويب 3، وتكنولوجيا العقارات "بروبتيك"، والبرمجيات كخدمة، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة في دبي للمبتكرين ورواد الأعمال عبر مختلف القطاعات الرقمية. يتكامل إطلاق الدليل مع افتتاح "مقر رواد أعمال دبي" مؤخراً الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة ويعد أول منصة من نوعها تدمج بين التواجد الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد.

صمّم الدليل لمساعدة الرواد والمبتكرين على فهم مشهد الأعمال المتطور في دبي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، والاستفادة من ميزات دبي التنافسية بوصفها مركزا عالميا للأعمال.

ويوفر الدليل نصائح عملية مفصلة، وموارد رقمية، وتوصيات للحصول على دعم مخصص، مما يمكّن رواد الأعمال من بدء أو توسيع مشاريعهم في الإمارة.

يأتي إطلاق التقرير قبيل انطلاق فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الحدث الأكبر للشركات الناشئة في العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وينطلق غدا وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ويحتفي هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقه منذ عام 2016، مؤكداً مكانة دبي محورا عالميا رائدا للاقتصاد الرقمي.