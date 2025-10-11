جامعة أبوظبي تتعاون مع "داماك" لتعزيز التميز الأكاديمي والمهني

أبوظبي في 11 أكتوبر/وام/وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة داماك لتعزيز التميز الأكاديمي وتطوير المهارات المهنية وتوسيع آفاق البحث التطبيقي.

تتيح هذه المذكرة للطلبة فرصة الاطلاع على مجالات عمل داماك المتنوعة والتي تشمل تطوير العقارات والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والأسواق المالية، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

يأتي توقيع المذكرة خلال حفل أقيم أمس بحضور الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي في دبي وأستاذ مشارك في نظم المعلومات الإدارية ، وشيرين سيغال نائب رئيس قسم الأفراد والأداء في داماك منسجما مع التزام جامعة أبوظبي بتزويد طلبتها بالمهارات العملية والخبرات الميدانية التي تؤهلهم للنجاح في بيئة الأعمال الحديثة والمتغيرة.

وقال الدكتور أنس النجداوي، إن جامعة أبوظبي تسعى إلى تمكين طلبتها بالأدوات والخبرات التي تساعدهم على التميز في مجالات مثل العقارات والضيافة والأعمال الرقمية ، و تمثل شراكتنا مع مجموعة داماك فرصة نوعية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في القطاع الخاص، ما يمنح الطلبة خبرة حقيقية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وتؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل القادرين على الإسهام في مسيرة التنمية داخل دولة الإمارات وخارجها.

من جانبه، قال إم بي جون، رئيس شؤون الموارد البشرية في مجموعة داماك إن هذه المذكرة تؤكد التزام داماك المستمر بدعم المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد قوى عاملة قادرة على مواكبة المستقبل، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميّز والأثر الاجتماعي الإيجابي.

ومن خلال هذا التعاون، سيحصل طلبة جامعة أبوظبي على فرص تدريب وتوجيه مهني داخل مؤسسات داماك، مما يتيح لهم تطبيق ما تعلموه أكاديمياً في بيئة عمل حقيقية على أن يشاركوا في مشاريع بحثية وتطبيقية تدعم مهاراتهم العملية.. وفي المقابل سيتمكن موظفو داماك من الاستفادة من برامج المنح الدراسية والتدريب المتخصص والتطوير المهني في حرم الجامعة بدبي.