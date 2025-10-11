طالب بن صقر يحضر أفراح الشامسي والخاطري برأس الخيمة

رأس الخيمة في 11 أكتوبر/ وام / حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن حارب محمد الشامسي بمناسبة نجليه "حمد" إلى كريمة سلطان علي بن شميّل الخاطري و"مايد" إلى كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي .

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بمنطقة اذن برأس الخيمة - الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من المدعوين والمهنئين .

وهنّأ الشيخ طالب بن صقر والحضور العرسان وذويهم، راجيا المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم وأن يرزقهما حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.

من جانبهم، عبّر ذوو العرسان عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ طالب بن صقر على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.