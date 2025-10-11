لاعبون ولاعبات : بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة مهمة استعداداً لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين

أبوظبي في 11 أكتوبر/وام/ أكد عدد من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو المشاركين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تستضيفها صالة “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وتختتم منافسات موسمها الثاني يوم غد الأحد، أن البطولة تعد محطة مهمة في مسيرتهم الرياضية، واستعداداً مثالياً لخوض غمار بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الشهر المقبل.

وأوضح اللاعبون في تصريحات لهم أن البطولة، بما شهدته من تنافس قوي ومشاركة واسعة على مدار جولات الموسم، أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومنحتهم فرصة مثالية لاكتساب الخبرة وتحقيق نتائج متميزة تسهم في تحسين تصنيفهم الدولي.

فمن جانبه قال راشد أحمد المرزوقي من أكاديمية" M.O.D " ، الذي حلّ في المركز الثاني في منافسات وزنه، إنه استفاد كثيراً من خوض منافسات البطولة بجميع جولاتها، مؤكداً أن تجربته هذا الموسم كانت غنية بالتحديات والمكاسب، وهو ما منحه دفعة قوية للاستعداد بثقة وطموح لخوض بطولة العالم المقبلة.

بدوره، عبّر ناصر المرزوقي، لاعب نادي الجزيرة، عن سعادته بالتواجد على منصة التتويج، مشيداً بالتجربة التي وصفها بالمتميزة على الصعيدين الفني والتنظيمي، وأعرب عن شكره لمدربه على دعمه المتواصل، وأكد عزمه المشاركة في بطولة العالم المقبلة والانتقال إلى الحزام الأزرق.

من جهته، قال اللاعب هيثم عبد الواحد، الذي يشارك في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو منذ عامين، إن بطولة خالد بن محمد بن زايد تُعد من أفضل البطولات التي خاضها، لما توفره من بيئة تنافسية عالية تسمح له بالتعبير عن مستواه الحقيقي، مؤكداً أن هدفه المقبل تمثيل بلاده بأفضل صورة في بطولة أبوظبي العالمية والحصول على الحزام الأزرق.

وأكد وليد السويدي، صاحب المركز الثالث في منافسات وزن 94 كجم، أن البطولة كانت من أصعب المحطات التي خاضها خلال الموسم، مشيراً إلى أنها منحته الثقة الكافية والخبرة اللازمة، وقال إنه يستعد حالياً للمشاركة في بطولة العالم المقبلة بطموحات كبيرة.

من جانبها، أعربت شهد خالد، لاعبة فريق "كوماندو جروب" وحاملة الحزام البنفسجي،عن فخرها بالوصول إلى المرحلة الختامية من البطولة، مشيرة إلى أن الجولات المختلفة شكّلت تحدياً حقيقياً في ظل المنافسة القوية على حصد النقاط التصنيفية، وأكدت أنها تستعد بحماس لخوض أول مشاركة لها في فئة المحترفين ضمن بطولة أبوظبي العالمية.

بدورها، أكدت خلود البلوشي من نادي العين، الحاصلة على المركز الثالث في وزن 70 كجم، أن المنافسة كانت قوية للغاية، خصوصاً مع مشاركة لاعبات من الحزامين البنفسجي والأزرق، لكنها تمكنت من تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من جاهزيتها لخوض بطولة العالم بثقة.

وأكدت شوق محمد البلوشي المشاركة في الفئة ذاتها أن البطولة مثّلت فرصة مثالية لصقل مهاراتها الفنية والبدنية عبر الجولات المتعددة للموسم، مشيدة بالتنظيم المتميز وقوة المستوى الفني لجميع المشاركين.