" أصدقاء مرضى السرطان" تطلق فعالية مجتمعية تحت شعار "مجتمعٌ كاملٌ أنتِ"

الشارقة في 11 أكتوبر/وام/ أطلقت "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" أمس في الجادة بالشارقة النسخة الثانية من الفعالية المجتمعية التي تنظمها "القافلة الوردية" حتى غد تحت شعار "مجتمعٌ كاملٌ أنتِ" ضمن فعاليات حملة "أكتوبر الوردي" بالتزامن مع "الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي".

تستهدف الفعالية تعزيز التفاعل المجتمعي مع فعاليات حملة "أكتوبر الوردي" ونشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع حول سرطان الثدي وتأكيد أهمية إجراء الفحص الذاتي والفحوصات الطبية للكشف المبكر عنه بشكل دوري.

تشمل الفعالية المجتمعية تقديم الفحوص الطبية السريرية بالإضافة إلى الفحوصات الإشعاعية "الماموغرام" للسيدات من الفئة العمرية 40 عاماً فما فوق، للكشف المبكر عن سرطان الثدي في العيادة المتنقلة الكبيرة التابعة لـ"القافلة الوردية" إلى جانب تنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية علاوة على باقة من الأنشطة العائلية والترفيهية للأطفال واليافعين والعروض المتجولة وعروض المهرجين والدمى البشرية المتحركة .

تعكس الفعالية المجتمعية التي شهدها أكثر من 1500 مشارك في اليوم الأول رسالة "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" الرامية إلى التوعية بسرطان الثدي وسبل مكافحته والوقاية منه والحد منه إلى جانب تقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عنه من خلال مبادرة "القافلة الوردية" والعيادات الطبية التابعة لها والمساهمة في علاج المرضى وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ولعائلاتهم.

جاء إطلاق النسخة الثانية من الفعالية المجتمعية ضمن حملة "أكتوبر الوردي" السنوية التي تنظمها "القافلة الوردية" وتخصص خلالها 10 عيادات ثابتة وعيادات متنقلة كبيرة ومصغّرة في أكثر من 86 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات لتوفير الفحوصات السريرية والإشعاعية المجانية للكشف عن المرض.