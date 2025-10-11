حكومة عجمان تستعرض أحدث ابتكاراتها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية في "جيتكس 2025"

عجمان في 11 اكتوبر /وام/ تشارك حكومة عجمان في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، من خلال منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها عدداً من الدوائر والهيئات الحكومية، لعرض أحدث الخدمات الرقمية والمشاريع المبتكرة التي تعكس جهود الإمارة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكدت حكومة عجمان، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي لتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة، مشيرةً إلى أن المنصة تشهد هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، لتعرض مشاريعها الذكية وتستعرض تجاربها في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المتعاملين، فضلاً عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان: “نؤمن بأن التحول الرقمي ركيزة رئيسة من ركائز التقدم والتطور في هذا العصر، وأداة أساسية في دفع مسيرة الارتقاء بالقطاع السياحي والاقتصاد الوطني إلى صدارة المشهد العالمي”.

وأضاف أنه من هذا المنطلق نواصل توجيه الجهود والطاقات نحو تشجيع الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي، وتطوير المنظومة السياحية المحلية، بما يعكس رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بواقع القطاع السياحي للإمارة، نحو تحقيق الأهداف الوطنية وضمان مستقبل تنموي مزدهر ومستدام لمواطنينا.

وقال الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية إن مشاركة حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال 2025 تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ التحول الرقمي نهجا مستداما للحكومة المستقبلية وذلك انعكاساً لإيماننا العميق بأن الابتكار والتكامل التقني هما الطريق نحو خدمة أذكى ومجتمع أسعد.

وأضاف أنه بقيادة دائرة عجمان الرقمية وتنظيمها لمشاركة الجهات الحكومية كافة تحت مظلة واحدة، نؤكد التزامنا بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز حضور إمارة عجمان في أبرز المحافل العالمية، وتقديم تجربة موحدة تعبّر عن مسارنا في التحول والتكامل نحو مستقبلٍ أكثر تطورًا ومرونة.

وقال الشيخ راشد بن عمار النعيمي أن جيتكس جلوبال ليس مجرد معرض للتقنية، بل منصة نشارك من خلالها قصة حكومة عجمان، ونبرز إنجازاتنا ومشاريعنا الطموحة التي تؤكد أن الإنسان هو محور كل ما نعمل لأجله، واستشرافنا الدائم لمستقبلٍ أكثر مرونة واستدامة وابتكارًا لإمارتنا الحبيبة ودولتنا العزيزة.

وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان إن مشاركة شرطة عجمان في معرض جيتكس للتقنية 2025 تأتي لتجسد حرص القيادة العامة على مواكبة أحدث الابتكارات التقنية وتسخيرها لتطوير منظومة العمل الشرطي والخدمات الذكية، انسجاماً مع رؤية حكومة عجمان الطموحة، وتوجهات وزارة الداخلية في تعزيز التحول الرقمي الشامل.

وأضاف سعادته أن مشاركتنا في هذا الحدث التقني العالمي تمثل منصة مهمة لعرض أبرز إنجازات شرطة عجمان في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، كما نحرص من خلالها على الاطلاع على أحدث الحلول العالمية في مجالات الأمن السيبراني، والتحول الذكي، وتكنولوجيا المستقبل، بما يدعم استدامة التميز والابتكار في الأداء المؤسسي.

وأكد قائد عام شرطة عجمان أن الاستثمار في التقنية والمعرفة استثمار في أمن الإنسان وسعادته، وهو ما يعزز الرؤية بأن تكون شرطة عجمان نموذجاً ريادياً في الأمن الذكي والخدمات الاستباقية التي تواكب المستقبل بثقة واقتدار.

وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إن مشاركة الدائرة في “معرض جيتكس جلوبال 2025”، ضمن منصة حكومة عجمان، تأتي لاستعراض أهم الإنجازات والتقدم التقني الكبير في مجال الخدمات، وتعريف الجمهور بالمبادرات الجديدة، التي تعكس التطور المستمر في تقديم خدمات حكومية ذكية وسهلة، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين.

وأشار سعادته إلى أن دائرة ميناء وجمارك عجمان تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات، واستكشاف أحدث التطبيقات في مجال الموانئ الذكية والخدمات الجمركية الرقمية، والمشروعات النوعية التي تدعم التكامل بين أنظمة الموانئ، وتُسهم في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية.

وأكد سعادته أن “جيتكس جلوبال 2025” يشكل فرصة استراتيجية لعرض إنجازات الجهات في مجال التحول الرقمي، وتأكيد حضورها الفاعل في الساحة التقنية العالمية، مشيراً إلى أن الدائرة ماضية في تنفيذ مبادرات مبتكرة تدعم رؤية حكومة عجمان في أن تكون نموذجاً يحتذى في الابتكار الحكومي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والمجتمع.

وقال سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان:" نعتز بوجودنا ضمن منصة حكومة عجمان، في هذا الحدث العالمي الرائد، في مجال التكنولوجيا والابتكار لنعرض أحدث مشاريعنا ومبادراتنا، في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزامنا المستمر؛ بتطوير بيئة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن مشاركة الدائرة تستهدف تسليط الضوء على التقدم التقني الكبير، الذي حققته الإمارة، وإبراز أحدث خدماتنا الرقمية؛ بوصفها نموذجا عالميا في تقديم خدمات حكومية ذكية وسهلة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس، وترسيخ مكانة عجمان وجهة رائدة، تعكس جودة الحياة والابتكار في كل تفاصيلها.

وقالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية إن مشاركة حكومة عجمان في معرض “جيتكس جلوبال 2025” تعكس التزامها المستمر بمواكبة أحدث التحولات التقنية وتبني الابتكارات الرقمية التي تعزز تجربة المتعاملين وتدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة فوجودنا في منصة موحدة يجسد روح العمل الحكومي المتكامل الذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية استباقية، موثوقة، وسهلة الوصول محورها الإنسان.

وأضافت سعادتها: “نطمح من خلال هذه المشاركة إلى إبراز جاهزية عجمان للمستقبل عبر استعراض مشاريع نوعية تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، وتعكس قدرة الحكومة على استشراف التوجهات التقنية وتسخير الذكاء الاصطناعي والتحليلات المستقبلية في تطوير الخدمات الحكومية ونؤمن بأن جيتكس يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستلهام أفكار جديدة تدفع مسيرة التحول الرقمي نحو مزيد من التميز والاستدامة”.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، حرص الدائرة على تطوير أنظمتها وخدماتها بما يواكب تغيرات العصر ويسهم في تعزيز المنظومة السياحية في الإمارة، مستهدفة تقديم تجربة متميزة في سهولتها وسلاستها للزوار والسياح على حد سواء.

وأضاف أنه من خلال “جيتكس جلوبال 2025”، سيتم الكشف عن أحدث برامج الدائرة وخدماتها الذكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي صممناها وطورناها لتكون نموذجًا في التنمية الشاملة والمستدامة، وخطوة نوعية في جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة عجمان الريادية كوجهة سياحية مفضلة عالميًا.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن هذا الحدث يعد منصة رائدة لاستعراض جهود الدائرة في التحول الرقمي والتكامل الحكومي، وقال : “هذا العام نسلّط الضوء على خدماتنا الرقمية التي تم تطويرها بالتعاون مع شركائنا من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والتي تُمكّن المتعامل من إنجاز الإجراءات المشتركة إلكترونيًا عبر معاملة واحدة في دائرة التنمية الاقتصادية”.

وأكّد السويدي أن مشاركة الدائرة في “جيتكس جلوبال 2025” تعكس التزامها المتواصل بالابتكار والتحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الحكومة الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الحياة في إمارة عجمان.

وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن مشاركة الدائرة في المعرض هو استكمال لمساعينا من أجل تعزيز المنظومة الرقمية وتطوير الخدمات بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة وتبني أحدث التقنيات التي تختصر الوقت وتساعد على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية ونستهدف إبرام شراكات جديدة لتحفيز الاستثمار العقاري ودعم رواد الأعمال الإماراتيين وتمكينهم لإدارة المشاريع العقارية في عجمان.

وعبر عن التطلع من خلال هذه المشاركة إلى تعريف زوار معرض جيتكس بالخدمات والمشاريع المستحدثة وفرص الاستثمار العقاري في عجمان التي تشهد نهضة عقارية لافتة خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما توفره من تسهيلات وعوامل نجاح للمستثمرين ومشروعاتهم، وبما تتمتع به من بيئة تشريعية تتسم بالمرونة وتسهم في جذب الاستثمارات، ولسهولة إجراءات التسجيل والسرعة في إنجاز المعاملات، علاوة على البنية التحتية الحديثة المتطورة التي تتمتع بها الإمارة.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن معرض جيتكس جلوبال 2025 يمثل منصة استراتيجية عالمية تجمع العقول والخبرات المتميزة في الابتكار التكنولوجي، وتتيح الفرصة أمام الدائرة لاستعراض أحدث مشاريعها وحلولها المالية التي ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات المالية، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الاستدامة المالية في الإمارة.

وقال سعادته: "تأتي مشاركة دائرة المالية بعجمان في معرض جيتكس جلوبال 2025 هذا العام تأكيداً على التزامنا الراسخ بتبنّي التحول الرقمي الشامل، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الحكومية بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو حكومة مبتكرة ومستدامة، كما تعكس مشاركتنا حرص الدائرة على اعتماد أفضل الممارسات العالمية في التحول المالي الرقمي، والاستثمار في المعرفة والتقنيات المستقبلية التي تلبّي متطلبات تعزيز تنافسية الإمارة على صعيد التميُّز في الحوكمة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأضاف: “ نهدف من مشاركتنا إلى تسليط الضوء على مبادراتنا وخدماتنا الرقمية التي نسعى من خلالها إلى إسعاد متعاملينا وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، إضافة إلى بناء شراكات نوعية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، واستكشاف حلول تقنية جديدة من شأنها أن تدعم رؤيتنا في دعم التكامل بين الأنظمة الحكومية وإدارة الموارد المالية بكفاءة، وتقديم خدمات مالية متكاملة ومتطورة تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر ابتكاراً للشركاء والمتعاملين أفراداً ومؤسسات”.

وأكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن مشاركة الدائرة في جيتكس تهدف إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء الحكومي، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030، ويعكس التوجهات والأهداف الاستراتيجية للإمارة في تحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة، وتعزيز فعالية الخدمات الحكومية وجودتها.

وأشار إلى حرص الدائرة على بناء خدمات حكومية أكثر ابتكاراً وفاعلية، بما يسهم في تطوير تجربة الموظف وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وسلاسة، مع تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات المرونة في العمل الحكومي، بما يتكامل مع الأنظمة الحكومية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن تقديم خدمات حكومية مبتكرة وفعّالة.

وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، حرص الدائرة على المشاركة في معرض جيتكس سنويا، كونه يشكل منصة رائدة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لاستشراف مستقبل الاقتصاد الرقمي والمضي نحو غدٍ أكثر استدامة، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وأوضح سعادته أن مشاركة الدائرة تهدف إلى إبراز إنجازات الإمارة في تطوير الخدمات الذكية والتحول الرقمي وتعزيز الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويواكب توجهات الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، لافتاً إلى أن الدائرة تستعرض خلال المعرض مشروعاتها المبتكرة ومبادراتها الاستباقية في المجال التقني.

وأضاف سعادته أن جيتكس يمنح الدوائر والهيئات فرصة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات، إلى جانب البحث عن حلول للتحديات الراهنة واستكشاف الفرص المستقبلية.

ولفت سعادته إلى أن الدائرة تسعى من خلال الحدث الأهم لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، والشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وترسيخ مكانة عجمان كنموذج ريادي في المجال الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد أن الدائرة تعمل باستمرار على بناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات ذكية استباقية تتيح للمتعامل الاستفادة منها بسهولة ويسر في أي وقت ومكان، داعياً الجميع إلى زيارة منصة الدائرة في جيتكس 2025 للتعرف عن قرب على أبرز المشاريع والمبادرات الرقمية التي تقدمها الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وقال سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، إن معرض جيتكس جلوبال 2025 يجسد حجم التحولات التي تشهدها الإمارات والعالم في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ويؤكد أهمية توظيف الابتكار في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الاقتصادي الذي يشهد تطوراً متسارعاً وحركة ديناميكية مستمرة.

وأضاف سعادته أن مشاركة حكومة عجمان في هذا الحدث العالمي تعكس التزام الإمارة بدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية بما يواكب رؤية عجمان 2030 ويحقق أهداف وتوجهات الإمارة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

وأكد حرص غرفة عجمان على المشاركة الفاعلة سنوياً ضمن منصة حكومة عجمان في معرض “جيتكس جلوبال”، لاستعراض مشاريع الغرفة ومبادراتها المبتكرة، والاطلاع على أحدث التقنيات والتوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير خدماتها وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والخبراء في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وأكدت سعادة مريم المعمري، الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، أن المشاركة في معرض جيتكس تأتي في إطار حرص المجلس على مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، الذي تشهده حكومة عجمان، ضمن منصة الحكومة الموحدة، التي تجمع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة؛ لعرض أحدث الابتكارات والخدمات الذكية، التي تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وقالت سعادتها إن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لاستعراض الجهود التي يبذلها المجلس، في تطوير منظومة العمل الخيري والوقفي، من خلال تبني الحلول الرقمية المبتكرة، التي تسهل الوصول إلى الخدمات وتعزز الشفافية والدقة في إدارة وتنظيم العمل الإنساني.

وأشارت سعادتها، إلى أن العمل الخيري اليوم يحتاج إلى أدوات رقمية متقدمة، تواكب تطلعات المتبرعين والمستفيدين، وتسهم في رفع مستوى الثقة في مختلف المبادرات الإنسانية.

وأضافت المعمري، أن المجلس يواصل العمل على إطلاق خدمات رقمية جديدة، ضمن منظومة حكومة عجمان، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط رحلة المتعاملين، بما يضمن تحقيق تجربة أكثر سلاسة وفعالية.

وأكدت أن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لا يقتصر على تحسين الأداء فحسب، بل يمتد ليكون وسيلة لتحقيق السعادة المجتمعية واستدامة العطاء الإنساني، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل رقمي متكامل، يقوم على الابتكار والخدمة المتميزة.