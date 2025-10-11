المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح الشيخ فهد يوسف سعود الصباح “وسام الإنتربول من الطبقة العليا ”

ليون في 11 أكتوبر/ وام/ منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت “وسام الإنتربول من الطبقة العليا ”والذي قدّمه لمعاليه سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة بحضور فالدسي أوركيزا أمينها العام وذلك تقديرًا لدور دولة الكويت وجهودها في دعم أعمال المنظمة وتعزيز التعاون الأمني الدولي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمقر الأمانة العامة لـ (الإنتربول) بمدينة ليون الفرنسية وكان في استقباله سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

ناقش الجانبان خلال الزيارة التي تعكس قوة الشراكة بين دولة الكويت والإنتربول خاصة على صعيد تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات العابرة للحدود .. قضايا الأمن الدولي والابتكار في إنفاذ القانون وحماية الفئات الهشّة والجرائم المالية، بما يعزّز مواءمة الجهود الوطنية مع أدوات الإنتربول التشغيلية وقواعد بياناته.

وأعرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن تقدير دولة الكويت لجهود الإنتربول في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، مؤكّدًا اعتزاز دولة الكويت بعضويتها والتزامها بمواصلة الشراكة بما يدعم السلام والعدالة وحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أنّ الزيارة تعكس أولوية دولة الكويت بمجالات التعاون الشرطي الدولي، مشيرًا إلى التقدّم في خطوات إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعبر عن تطلعه إلى البناء على الشراكة القائمة بين الكويت والإنتربول لتعزيز الأمن إقليميًا وعالميًا.

تأتي الزيارة ضمن نسق من التواصل الرفيع مع مقر الإنتربول يعكس مكانة المنظمة بوصفها منصّة جامعة لأجهزة الشرطة، وما يشهده عملها من توسّع مؤسسي بالمنطقة مع التقدّم نحو إنشاء مكتب إقليمي جديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزّز الاستجابة العملياتية والتنسيق عبر الحدود.