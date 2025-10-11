"الإمارات للفلك : 16 أكتوبر بدء موسم "الوسمي" و يستمر حتى منتصف ديسمبر

الشارقة في 11 أكتوبر / وام / ذكرت جمعية الإمارات للفلك أن موسم " الوسمي “ وهو من أشهر مواسم العرب يبدأ اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل وعدد أيامه 52 يوما عند أهل الأنواء أربعة نجوم ” العوى، السماك، الغفر، الزبانا" ويعده البعض 60 يوماً.

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تصريح لـ" وام" أن الوسم عند أهل الأنواء هو ثاني مواسم الخريف بعد الصفري أو الصفرية التي تبدأ مع طلوع سهيل ، وخلال الوسم تتجه الأجواء نحو الاعتدال نهارا وتبدأ برودة الليل بالتسلل بدءا من الفجر ومع نهاية الوسم يبدأ الشتاء ويتعمق البرد و يبرد سائر الليل و تبدأ البرودة بالتوغل نهارا.

وأضاف أن الوسم كما يسميه العرب "الربيع الأول" أو "ربيع الماء و الندى" هو موسم الربيع و اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد حيث تكون الرطوبة العالية ويتشكل ندى الصباح وتبدأ الأمطار الشتوية وأمطاره تنبت العشب و الكلأ والكمأة لأنه يكون في وقت تحيا به الأرض وتنمو به النباتات البرية والمراعي وأمطاره تنشط نمو النباتات وتطيل من عمر المراعي.

وأضاف أن فترة الوسم جيدة لنمو النباتات والزراعة نظراً لاعتدال درجات الحرارة إذ تتراوح عند منتصف الوسم في حدها الأعلى بين 30 و34 درجة مئوية و في حدها الأدنى بين 18 و15 درجة مئوية وتعتبر أمطار الوسم أكثر نفعاً للأرض إذ تقل نسبة التبخر ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه.