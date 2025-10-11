ندوة بعنوان "البحث عن النيازك "بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك

الشارقة في 11 أكتوبر / وام / نظّمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة ندوة بحثية بعنوان "البحث عن النيازك: من القارة القطبية الجنوبية إلى رمال الصحراء"، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في علوم النيازك والكواكب من داخل الدولة وخارجها.

وقدّم الدكتور لودوفيك فيريير أمين قسم الجيولوجيا والنيازك في متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي عرضاً علمياً بعنوان "ما هي النيازك وماذا نتعلم منها" تناول خلاله طبيعة النيازك وأنواعها وأهميتها في دراسة تكوين الكواكب والأجرام السماوية واستعرض التحديات المتعلقة بحفظ النيازك في البيئات الحارة والرطبة مشيرًا إلى أهمية إنشاء برامج وطنية متخصصة لجمع النيازك وحفظها ضمن مؤسسات بحثية تُعنى بدراستها وتوثيقها.

وقدم الدكتور يوانيس بازيوتيس الأستاذ المشارك في جامعة أثينا الزراعية باليونان عرضًا بعنوان:"البحث عن مكوّنات نظامنا الشمسي في القارة القطبية الجنوبية مع بعثة "ANSMET" استعرض خلاله تجربته العلمية مع البعثة الأمريكية التابعة لوكالة ناسا والتي تعمل على جمع النيازك من القارة القطبية الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود موضحا أن الظروف الجليدية والبرودة الشديدة في القارة تساعد على حفظ النيازك في حالتها الأصلية المثالية للدراسة العلمية وتطرق إلى أنواع وتصنيفات النيازك المكتشفة خلال هذه البعثات.

وأوضحت مريم عيسى شريف رئيس قسم مختبر النيازك في الأكاديمية أن الندوة تأتي ضمن جهود الأكاديمية لتعزيز التعاون العلمي والتبادل المعرفي في مجال دراسات النيازك لما تمثله من أهمية في فهم نشأة النظام الشمسي وتطوره .