المساحات الخضراء.. رئة الطبيعة في منطقة العين

العين في 11 أكتوبر/وام/ تواصل بلدية العين تنفيذ المشاريع الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في العديد من المواقع الاستراتيجية ضمن الأحياء الجديدة، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتمثل المساحات الخضراء في منطقة العين رئة طبيعية ذات مشهد جمالي تتمتع ببنية تحتية متكاملة وتعد محورًا أساسيًا في التخطيط الحضري المستدام لبلدية مدينة العين التي لا تذخر جهدا في ترسيخ مكانة المنطقة وجهة خضراء مستدامة.

وتبلغ إجمالي المساحات الخضراء في منطقة العين حوالي 17 مليون متر مربع، تشمل الحدائق والمساحات التجميلية ضمن حرم الطرق.

وقالت المهندسة بخيتة الكعبي مدير مشروع في بلدية العين، إن البلدية تولي اهتماما كبيرا بتوسيع المساحات الخضراء، وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية في أوقات الذروة، وذلك وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الكعبي أن عمليات صيانة المسطحات الخضراء في العين تتم وفق منهجية دورية متقدمة تشمل صيانة أنظمة الري، والتقليم، والتسميد، ومكافحة الآفات باستخدام حلول صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن عمليات الري تدار من خلال أنظمة ذكية موفرة للمياه تعتمد على المجسات، مما يسهم في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأشارت الكعبي إلى أن بلدية العين تعمل على تطوير عدد من المتنزهات والحدائق التخصصية، مثل الحدائق التعليمية، وحدائق النباتات المحلية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق خضراء للأنشطة المجتمعية، وذلك بالاعتماد على كوادر فنية متخصصة وفِرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان نظافة وسلامة الحدائق، وتهيئتها لاستخدامات الجمهور، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة.

وأكدت أن بلدية مدينة العين تطبق نهجًا مبتكرًا في الاستدامة البيئية، وذلك انسجامًا مع “رؤية أبوظبي2030”، من خلال استخدام نباتات محلية منخفضة الاستهلاك المائي، مثل شجرة الغاف والسمر، وتشجيع الزراعات الأصيلة المتكيفة مع طبيعة المناخ الصحراوي، مع إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف في تعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة في صون الغطاء النباتي.

ومن جانبه قال سعيد عبدالله الجابري رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية في بلدية العين،إن البلدية تنظم فعاليات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة في صون الغطاء النباتي، وذلك للمحافظة على الرقعة الخضراء في منطقة العين، ومن أبرز هذه الفعاليات "أسبوع التشجير"، وفعالية "بيئتنا مستقبلنا"، وفعالية "الحدائق المستدامة".

وأكد أن البلدية تواصل جهودها لزيادة حصة الفرد من المساحات الخضراء، وتطبيق معايير المدن الصحية من خلال تطوير المزيد من الحدائق الذكية والمستدامة، وتوسيع المسارات البيئية، والمساحات المفتوحة للمشي وركوب الدراجات، في خطوة تعزز من مكانة العين مدينة خضراء بمعايير عالمية وتعد المساحات الخضراء لا سيما الحدائق العامة متنفسا طبيعيا ومقصدا ترفيهيا لسكان منطقة العين، إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الحدائق التابعة لبلدية مدينة العين استقبلت نحو 1,2 مليون زائر في عام 2024، نظرا لما تتميز به من تعدد الأنشطة والمرافق التي تناسب جميع فئات المجتمع.

كانت بلدية مدينة العين قد أعلنت العام الجاري عن مجموعة من المشاريع التطويرية للحدائق العامة والمساحات الخضراء منها مشروع صيانة وتعهيد الحدائق والزراعات التجميلية لمنطقتي الهير وسويحان بتكلفة إجمالية تزيد عن 61 مليون درهم وتصل مدة إنجازه إلى 3 سنوات.

يتضمن المشروع صيانة الحدائق العامة والمصغرة بما يتناسب مع استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات الموجهة للمتعاملين بكفاءة مع تحسين المظهر العام للمدينة، ما يسهم في رفع مؤشر رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية ومؤشر رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.

ونفذت بلدية مدينة العين أعمال تطوير وصيانة حديقة العامرة – شمال على مرحلتين خلال الفترة من 5 يوليو إلى 26 أغسطس 2025، وأنجزت في مايو الماضي توسعة وتطوير حديقة الطوية لتصبح بمساحة 16 ألف متر مربع فيما أعلنت في أبريل الماضي عن إعادة تأهيل وافتتاح حديقة غنيمة المركزية على امتداد 26 ألف متر مربع.

جدير بالذكر، أن 16 حديقة من حدائق مدينة العين حصلت على جائزة العلم الأخضر العالمية 2024، منها 3 حدائق تشارك لأول مرة في الجائزة.