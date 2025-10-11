" خيرية الشارقة" تنجز 32 عملية قسطرة وقلب مفتوح لأطفال كينيا

الشارقة في 11 أكتوبر/وام/ أنهى وفد جمعية الشارقة الخيرية زيارة ميدانية إلى جمهورية كينيا استمرت عدة أيام شهدت تنفيذ مبادرات إنسانية وطبية نوعية ضمن برامج الجمعية الخارجية في إطار رسالتها الدائمة مد يد العون إلى المجتمعات المحتاجة حول العالم.

وأوضح علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات بالجمعية أن الزيارة شهدت إجراء 32 عملية جراحية معقدة للأطفال ما بين عمليات قسطرة قلبية وجراحات قلب مفتوح نفذها الفريق الطبي المتطوع لحملة "القلوب الصغيرة" برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة منوها إلى أن هذه العمليات استهدفت أطفالاً يعانون من تشوهات قلبية حرمتهم من حياة طبيعية منذ الولادة وجاءت هذه المبادرة لتمنحهم فرصة جديدة للحياة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات الجمعية العلاجية المستمرة التي تُنفذ خارج الدولة منذ عام 2009 ونجحت خلال السنوات الماضية في علاج أكثر من 1600 طفل حول العالم ، مشيرا إلى أن وفد الجمعية انتقل بعد انتهاء برنامج العمليات إلى عدد من المناطق النائية في كينيا التي تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر وتم توزيع السلال الغذائية على 1500 أسرة من الأسر المتعففة لتوفير احتياجاتها من المواد الأساسية ودعم استقرارها المعيشي ، وذلك بإشراف ميداني مباشر من فريق الجمعية وبالتعاون مع السلطات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وأشاد بجهود الفرق الطبية والكوادر الميدانية التي تبذل كل ما بوسعها لتجسيد رسالة الإمارات في البذل والعطاء.