"فيكتوري" يتصدر سباق السرعة في جولة الصين ببطولة العالم لـ"الفورمولا1"

زينزهو في 11 أكتوبر/وام/ تألق فريق "فيكتوري" في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم "فورمولا 1" للزوارق السريعة، المقامة في مدينة زينزهو الصينية، بعد تصدره سباقي السرعة والتصفيات التأهيلية بنجاح، قبل خوض السباق الرئيسي غداً الأحد، بمشاركة أبرز فرق العالم.

وأحرز المتسابق أليك ويكستروم على متن زورق "فيكتوري 3" المركز الأول في سباق السرعة "السبرينت"، متقدماً على راستي وايت من فريق الشارقة الذي حل ثانياً، وبيتر مورين من فريق الصين في المركز الثالث.

كما أحرز زميله شون تورنتي على متن زورق "فيكتوري 4" المركز الثاني في سباق السرعة الأول خلف السويدي جوناس أنديرسون من فريق السويد، فيما جاء جرانت تراسك من نفس الفريق ثالثاً.

وبناءً على نتائج سباقي السرعة، تقدم أنديرسون (السويد) إلى صدارة الترتيب العام للموسم برصيد 50 نقطة، يليه ويكستروم (فيكتوري 3) وراستي وايت (الشارقة) في المركز الثاني برصيد 46 نقطة لكل منهما، بينما يحتل تورنتي (فيكتوري 4) المركز الرابع بـ44 نقطة.

وأسفرت التصفيات التأهيلية عن انطلاق جوناس أنديرسون من المركز الأول في السباق الرئيسي، تلاه أليك ويكستروم من المركز الثاني، وستيفان أراند من فريق الشارقة ثالثاً، وشون تورنتي من المركز الرابع، فيما ينطلق جرانت تراسك خامساً، وراستي وايت سادساً، وإريك ستارك من فريق أبوظبي عاشراً.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النتائج التي حققها فريق فيكتوري تعكس الجاهزية العالية والرغبة القوية في المنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية ترفع من وتيرة الحماس والثقة قبل السباق الرئيسي، وتعزز تطلعات الفريق لمواصلة الأداء القوي والبقاء في دائرة المنافسة على ألقاب الموسم.