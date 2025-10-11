المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع منصة "دراية" لتمكين الكفاءات الحكومية بمجالي الاتصال والإعلام

عجمان في 11 أكتوبر /وام/ وقع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، مذكرة تفاهم مع منصة دراية للمتحدثين، لتنفيذ برامج تدريبية في الجاهزية الإعلامية والتأهيل الإعلامي لكوادر الدوائر الحكومية بالإمارة.

تهدف المذكرة إلى إبرام شراكة استراتيجية بين الجانبين، تدعم خطط المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة لتأهيل وتمكين الكفاءات الحكومية في مجالي الاتصال والإعلام.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية المكتب تمكين الكوادر الحكومية من أدوات التواصل الإعلامي الفاعل وتعزيز جاهزية المتحدثين الرسميين للتعامل مع مختلف المنصات الإعلامية بكفاءة ومهنية.

وأضاف أن هذا التعاون خطوة نوعية نحو بناء منظومة اتصال حكومي متكاملة في إمارة عجمان وفقا لأفضل الممارسات الإعلامية العالمية.

وأكد الكعبي حرص المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على تزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والمهارات الإعلامية الحديثة التي تمكنهم من تمثيل جهاتهم بأفضل صورة أمام وسائل الإعلام والجمهور.

ولفت إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تزويد المتحدثين الرسميين بمهارات التواصل الفعّال والمستند إلى المهنية والشفافية، بما يحقق توجهات حكومة عجمان ورؤيتها المستقبلية.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم البلوشي مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن توقيع المذكرة يأتي تأكيدا على التزام حكومة عجمان ببناء منظومة اتصال فعّالة تقوم على التمكين والتطوير المستمر للكوادر الإعلامية، بما يعزز حضور الإمارة الإعلامي ويواكب تطلعات رؤية عجمان 2030 نحو حكومة مبتكرة تتواصل بفاعلية مع مجتمعها وشركائها.

بدورها، أوضحت هند خليفات، المدير العام لمنصة دراية للمتحدثين أن المنصة ستعمل على تقديم برامج تدريبية متطورة تعتمد على أحدث أساليب التدريب الإعلامي والتواصل الحكومي، بمشاركة خبراء متخصصين في المجال، مؤكدة التزام المنصة بتقديم أفضل الممارسات المهنية بما يعزز من مكانة عجمان نموذجا رائدا في الاتصال الحكومي المؤسسي.

وأضافت أن هذه الشراكة تشكل فرصة لتبادل الخبرات، وتطوير برامج تدريبية تسهم في تعزيز مهارات الاتصال وصناعة المتحدث المستقل، بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي المتسارع.

و ثمنت الدور الريادي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان في دعم وتمكين المواهب الإعلامية في الإمارة، منوهة بأن هذا التعاون سيكون بداية لمسار مثمر يثري التجربة الإعلامية الوطنية ويعزز حضورها المهني المبتكر.