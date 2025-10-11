المؤتمر الدولي للمناطق الحرة يناقش في هاينان الصينية قضايا الرقمنة والاستدامة

هاينان - (الصين) في 11 أكتوبر /وام/ ناقش المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة المنعقد في مدينة هاينان الصينية خلال فعاليات يومه الثاني ، دور الرقمنة والاستدامة في رسم مستقبل المناطق الحرة وتعزيز دورها محركات استراتيجية للتجارة العالمية.

وشهد اليوم الثاني إطلاق المعهد الدولي لأبحاث المناطق الحرة بالتعاون بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومعهد الصين للإصلاح والتنمية، ليكون مركزاً بحثياً دولياً مستقلاً يُعنى بتطوير الدراسات والسياسات الداعمة لتطور المناطق الحرة عالمياً.

وجرى عقد اجتماع المناطق الاقتصادية الخاصة لدول "البريكس" والذي ركز على فرص التعاون والابتكار بين بلدان الجنوب، إلى جانب جلسات متخصصة تناولت الرقمنة المستدامة للممرات التجارية، وتأثير التحولات الضريبية العالمية، ودور الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة في تحقيق صافي انبعاثات صفري.

وشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين 6 مناطق حرة من دول مختلفة، من بينها "دييز" من دولة الإمارات، و5 مناطق اقتصادية في مقاطعة هاينان الصينية، بهدف تعزيز التعاون في مجال تدفق البيانات العابر للحدود وتطوير حلول الاقتصاد الرقمي المستدام.

وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن هذه الخطوات ترسخ مكانة المناطق الحرة محركات للتنمية المستدامة ومراكز للابتكار العالمي.