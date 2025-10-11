"أراضي دبي" تعرض حلولا رقمية معززة بالذكاء الاصطناعي خلال جيتكس 2025

دبي في 11 أكتوبر /وام/ تستعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025" خلال انعقاده في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، جيلًا جديدًا من الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتسلط الضوء على مستقبل "العقار الذكي"، إلى جانب الإعلان عن شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية لتعزيز التكامل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات العقارية.

وأكدت الدائرة في هذا الصدد أن مشاركتها في المعرض تعد امتداداً لنهجها القائم على الابتكار والاستدامة وتطوير منظومة تشريعية رقمية متكاملة تدعم ثقة المستثمرين، وتحقق الشفافية والسهولة في جميع مراحل التعامل العقاري.

وتعرض الدائرة أبرز مشاريعها النوعية، مثل نظام "مُلاك" لحوكمة الملكية المشتركة، ومنصة "التصرفات اللحظية" لتوفير بيانات فورية لحركة السوق، وتطبيق "دبي ريست" الذكي، وخدمة "التقييم الذكي" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.