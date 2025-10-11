شرطة دبي تستعرض أحدث ابتكاراتها في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 11 أكتوبر/ وام/ تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبرالجاري، أحدث إنجازاتها وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر، تماشياً مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن.

وأوضح سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن شرطة دبي تعرض عبر منصتها في معرض "جيتكس" أحدث ابتكاراتها مثل منظومة الطائرات دون طيار "دورن بوكس"، ونموذج مركز شرطة دبي الذكي “SPS “، والبصمة الحركية، ونظام الصوت التعليقي بالذكاء الاصطناعي " AIX"، وتطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومنصة " eCrimeHub"، وأنظمة المخالفات المرورية الذكية، والأتمتة الروبوتية، إلى جانب التعريف ببطولة شرطة دبي للألعاب الالكترونية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية وغيرها.

ودعا الجمهور إلى زيارة منصة شرطة دبي للتعرف عن قرب على هذه الابتكارات، والاستفادة من تجربة متفردة تسلط الضوء على الدور الريادي لشرطة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة الأمن المجتمعي وتسهيل الخدمات الشرطية.