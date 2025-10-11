"سهم 170" بطلاً للجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية

دبي في 11 أكتوبر/ وام / توج القارب "سهم 170، لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، بلقب الجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، بمشاركة نخبة من القوارب الشراعية في الدولة، وذلك في أجواء تنافسية مميزة احتضنها "دبي هاربر".

وشهد السباق مشاركة 23 قارباً انطلقت من قرب جزر العالم مروراً بـ"عين دبي" وصولاً إلى خط النهاية في "دبي هاربر"، حيث اتسم السباق بسرعة الإيقاع بفضل قوة الرياح، وتم اعتماد المسار وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وأسفرت النتائج عن فوز القارب "الأريام 265"، لمالكه عبدالله عبدالرحمن المرزوقي، وبقيادة النوخذة مروان حميد عبدالله، بالمركز الثاني، فيما حل القارب "نمران 259"، للمالك والنوخذة عبدالله محمد المرزوقي، في المركز الثالث.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين، مشيداً بالمستوى القوي للسباق، وقال إن فئة 43 قدماً من أكثر الفئات تنافسية، وغالباً لا تُحسم إلا عند خط النهاية، وقد شهدنا اليوم سباقاً قوياً ومثيراً بفضل خبرة وتمرس النواخذة المشاركين.

وأضاف أن تأجيل السباق الأسبوع الماضي جاء حرصاً على سلامة المشاركين، مشيراً إلى أن اختيار الموعد الجديد كان مثالياً من حيث الأحوال الجوية والمسار البحري الذي مرّ أمام أبرز معالم دبي وصولاً إلى "دبي هاربر".

وأكد أن السباق يمثل المحطة الثانية في روزنامة الموسم الرياضي الجديد، متوقعاً استمرار النسق التصاعدي في الأداء والمنافسة، مشيراً إلى أن هذه السباقات تجسد الأصالة البحرية العريقة لدولة الإمارات وارتباطها الوثيق بتراث البحر.