الإمارات تعمق شراكاتها الإستراتيجية في "الرياضات البحرية" خلال اجتماع دولي بالصين

شنغهاي في 11 أكتوبر/ وام / استعرضت دولة الإمارات إنجازاتها في قطاع الرياضات البحرية، وجهودها في بناء وتعميق الشراكات الدولية الإستراتيجية، لتعزيز مسيرة تطوير هذه الرياضات محلياً وعالمياً وذلك خلال مشاركة وفد من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، في أعمال الاجتماع العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية اليوم في مدينة شنغهاي الصينية.

وأكد وفد الاتحاد برئاسة سعادة خالد جاسم المدفع نائب رئيس الاتحاد، وبحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد أحمد إبراهيم، وأحمد عيسى الحوسني، أن المشاركة تسهم في تعزيز إستراتيجية الإمارات في المحافل الدولية المتخصصة، والمساهمة في تطوير الرياضات البحرية التي تشكل جزءاً أصيلاً من تراثها الثقافي وهويتها الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ومواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الاجتماع سبل تطوير اللوائح المنظمة لسباقات الرياضات البحرية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات بين ممثلي الدول الأعضاء، والتعاون المشترك لتنظيم فعاليات بحرية دولية متميزة، تسهم في دفع عجلة تطور هذه الرياضة عالمياً.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، إن المشاركة كانت فرصة للاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الرؤى مع الخبراء والمتخصصين على المستوى الدولي.