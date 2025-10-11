منتخب الإمارات يفوز على نظيره العماني في ملحق التصفيات المؤهل لكأس العالم 2026

الدوحة في 11 أكتوبر/ وام / حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم فوزاً غالياً على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط متصدراً قمة المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب العماني عند نقطة واحدة، ويكفي منتخبنا التعادل أمام قطر في المواجهة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء لضمان التأهل رسمياً إلى مونديال 2026.

ونجح منتخب الإمارات في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، حيث تقدم المنتخب العُماني في الدقيقة 12 بهدف جاء بعد تسديدة من عصام الصبحي اصطدمت بالمدافع كوامي أتون ودخلت مرمى خالد عيسى بالخطأ.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب الإماراتي أفضليته، وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ركلة جزاء احتسبها الحكم الأسترالي علي رضا لمنتخبنا نتيجة عرقلة علي صالح في الدقيقة 72.

ونجح ماركوس ميلوني في تسجيل هدف التعادل برأسية متقنة بعد عرضية من علي صالح في الدقيقة 76، قبل أن يضيف كايو لوكاس هدف الفوز في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من خارج المنطقة باغتت حارس المرمى العُماني.

وتألق الحارس خالد عيسى في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد أن تصدى لعدة محاولات خطيره، محافظاً على تقدم المنتخب حتى صافرة النهاية.