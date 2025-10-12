مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم محاضرة حول الصحة النفسية في عصر الذكاء الاصطناعي

العين في 12 أكتوبر /وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بالتعاون مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، محاضرة بعنوان "الصحة النفسية في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات"، قدمها الدكتور محمد الأحبابي، تزامناً مع "اليوم العالمي للصحة النفسية"، وذلك ضمن أنشطة برنامج "معك، لصحة نفسية" وبرنامج الوعي الصحي والنفسي، اللذان يهدفان إلى التوعية بالصحة النفسية واضطراباتها، ويتم تنفيذهما بالتعاون مع نخبة من أطباء الصحة النفسية المختصين والكوادر الوطنية والخبرات الإقليمية.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في كلمة لها في بداية المحاضرة، أهمية مبادرة "معك لصحة نفسية" التي تم إطلاقها في 10 أكتوبر 2023 تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، انطلاقا من أهمية المحافظة على أعلى مستويات الطاقتة النفسية، التي يعني وصولها الحد الأدنى أن الإنسان على وشك الانطفاء الداخلي.

وقالت إن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة للحياة، وإنها ليست مجرد غياب للمرض، بل هي "شحن دائم لبطارية الإنسان الداخلية"، موضحة أن كون الإنسان سليماً نفسياً يعني أنه واع بمستوى طاقته، ويعرف جيداً كيف يشحن نفسك من جديد من خلال الراحة، والمشي، والتواصل مع الطبيعة، وقضاء لحظة صادقة مع من يحب.

وأشارت إلى أن هذه الأمور "مفاتيح عميقة للتوازن والطمأنينة"، داعية إلى التأمل في حياة الأجداد الذين وجدوا في الطبيعة سكينة وانسجاماً، ومؤكدة أن الأمر لا يتوقف عند الفرد، بل يمتد إلى المجتمع كله.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: "حين يتمتع الأفراد بصحة نفسية جيدة، يصبحون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي، وتقل السلوكيات العنيفة، ويزدهر التماسك الاجتماعي. وبهذا، تتحول الصحة النفسية من شأن فردي إلى ركيزة للأمن المجتمعي"، مستشهدة بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: "سيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل"، التي تمثل رؤية عميقة تؤكد أن سعادة الإنسان، بما فيها صحته النفسية، هي أساس التنمية والنهضة.

ودعت إلى "الاعتراف بالتعب النفسي، وطلب المساعدة عند الحاجة"، مؤكدة أن ذلك لا يمثل ضعفاً، بل هو قوة ووعي وشجاعة

من جانبه، تناول الدكتور محمد الأحبابي في محاور المحاضرة تفصيلاً معمقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة النفسية، مستعرضاً أحدث التطورات والتحديثات التي يشهدها هذا القطاع.

وناقش الدكتور الأحبابي التحديات والمخاطر المحتملة والأبعاد الأخلاقية والمستقبلية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات وفرصاً كبيرة للنهج العلاجي الرقمي، الأمر الذي يتطلب التقييم المستمر وتطوير خدمات الصحة النفسية المعتمدة عليه.