وزارة الخارجية تشارك في النسخة الـ45 من "جيتكس جلوبال" بمبادرات تطويرية وتحديثات رقمية جديدة

أبوظبي في 12 أكتوبر /وام/ في إطار إستراتيجية وزارة الخارجية الهادفة إلى تحقيق تحول رقمي شامل يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة المتعاملين، من خلال توفير خدمات رقمية واستباقية تُرسخ ثقافة الابتكار والجاهزية ضمن منظومة العمل المؤسسي، وبناء شراكات تكاملية وإستراتيجية تقوم على التعاون المستمر لتلبية احتياجات المستفيدين وأصحاب المصلحة؛ أعلنت الوزارة عن تفاصيل مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" 2025، ضمن فعاليات منصة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتركّز مشاركة وزارة الخارجية هذا العام في "جيتكس جلوبال 2025" على استعراض رحلتها الطموحة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإبراز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي بما في ذلك برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام التصميم الإماراتي الموحّد. كما تتضمّن المشاركة إطلاق عددٍ من المبادرات التطويرية الجديدة التي تجسّد التزام الوزارة بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، والإسهام في رفع مستوى رضا المتعاملين وترسيخ نموذج حكومي رائد يتمحور حول الإنسان بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار والتنمية لدولة الإمارات.

وستشهد منصة وزارة الخارجية في اليوم الأول من المعرض، افتتاح فعالياتها؛ حيث تستعرض أبرز خدماتها التي تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمي.

ومن المقرر أن تُوقع وزارة الخارجية خلال اليوم الثاني عددًا من اتفاقيات التعاون مع جهات حكومية مختلفة لدعم مبادرة الربط الإلكتروني وتعزيز التكامل الحكومي في تطوير وتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة والاستباقية، كما سيتم إطلاق خدمات قنصلية جديدة بالتزامن مع عام المجتمع، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين مختلف أفراد المجتمع ودعم مشاركتهم الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وستكون وسائل الإعلام، في اليوم الثالث من المعرض،على موعد مع عرض تقديمي يسلط الضوء على جهود وزارة الخارجية في تطوير خدماتها بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وبما يعكس رؤيتها الاستشرافية للخدمات الحكومية الذكية في المستقبل، بالإضافة إلى توفير منصة الوزارة طوال أيام المعرض تجربة تفاعلية متكاملة عبر واجهة إلكترونية تمكّن الزوار من التفاعل المباشر وطرح استفساراتهم حول خدماتها المختلفة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية تحرص على تعزيز حضورها في أبرز الفعاليات التقنية العالمية، وفي مقدمتها معرض "جيتكس جلوبال" الذي يُعد من أكبر وأهم معارض التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم؛ إذ يستقطب خلال فعالياته كُبريات شركات التقنية العالمية والجهات الحكومية والشركات الناشئة والمستثمرين وقادة وخبراء القطاع ضمن منصة عالمية تجمع الابتكار والتكنولوجيا المستقبلية، كما تضم نسخته لهذا العام أكثر من 40 قاعة عرض ويتناول عددًا من المحاور التقنية الرئيسية أبرزها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصحة الرقمية والأمن السيبراني والحوسبة الكمية.