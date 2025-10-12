"دبي الرقمية" تستعرض عددا من المبادرات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي في "جيتكس 2025"

دبي في 12 أكتوبر/ وام / تشارك حكومة دبي من خلال جناح متكامل تنظمه “دبي الرقمية” في معرض “جيتكس جلوبال 2025” الذي ينطلق غدا بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6,000 عارض من 170 دولة وما يزيد على 1,400 متحدث عالمي من كبار القادة وصناع القرار في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي.

ويضم جناح “دبي الرقمية” أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية وشركاء إستراتيجيين في مسيرة التحول الرقمي، تقدم عددا من المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يعزز مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية ونموذج رائد لمدن المستقبل.

كما يشارك في جناح حكومة دبي كشريك بلاتيني كل من إي آند، ودو، وإماراتك، والإمارات للمزادات، إلى جانب المجلس القضائي كشريك إستراتيجي للعدالة والذي يضم محاكم دبي ودائرة النيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي ومركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي.

كما تضم قائمة الشركاء الذهبيين مالية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومطارات دبي وديوا الرقمية “مورو هب” ويو إكس أي “إيمكود”، بالإضافة إلى الشريك الفضي “ديل” و”نيتورك إنترناشيونال”.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن “جيتكس جلوبال” يمثل محطة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل التكنولوجيا، مضيفاً أن الحدث أصبح أحد العناوين البارزة لريادة دبي في مسيرة التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الإنسان ودفع الاقتصاد الرقمي نحو آفاق غير مسبوقة.

كما أكد أن “دبي الرقمية” تجسد في مشاركتها مفهوم “المدينة كخدمة” عبر منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع نابض بالحياة يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم.