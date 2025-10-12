وضع شعار القرية العالمية الخاص بالموسم الـ 30 على التأشيرات الصادرة من إقامة دبي

دبي في 12 أكتوبر/ وام / أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع القرية العالمية، عن وضع شعار القرية العالمية الخاص بالموسم الـ 30 على جميع التأشيرات الصادرة من إمارة دبي، إلى جانب اعتماد ختم خاص يحمل شعار القرية العالمية على جوازات القادمين إلى الدولة، احتفاءً بالذكرى الثلاثين لانطلاق القرية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مع زينة داغر، نائب الرئيس الأول للعمليات في دبي القابضة للترفيه – القرية العالمية، وسارة المهيري، مدير إدارة التسويق والفعاليات.

كما أعلنت الجهتان أن الدخول إلى القرية العالمية سيكون مجانيًا لحاملي جوازات السفر التي تحمل ختم القرية العالمية الخاص بالموسم الـ30، وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخ افتتاح القرية في 15 أكتوبر الحالي، على أن يكون الختم بجانب ختم الدخول ليستفيد حامله من هذه الميزة لمرة واحدة فقط.

وتجسّد هذه الخطوة التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وشركائها في القطاعين العام والخاص، بما يعكس حرص دبي على إبراز مبادراتها التي تحتفي بالتنوّع الثقافي وتُعزّز مكانتها كجسر للتواصل الحضاري بين شعوب العالم.

وتهدف المبادرة إلى تعريف ملايين المسافرين القادمين إلى دبي بهذا المعلم الذي يجمع ثقافات العالم في تجربة واحدة، ويجسّد القيم التي تقوم عليها هوية الإمارة: الانفتاح، والتسامح، والإنسانية.

وتأتي المبادرة في إطار حرص إقامة دبي على دعم الفعاليات الوطنية والمشاريع التي تُبرز الوجه المشرق للإمارة، وتُعزّز تجربة الزوّار من لحظة وصولهم إلى منافذها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية دبي 2033 وإستراتيجيتها في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية نابضة بالحياة تجمع بين الثقافة والابتكار وجودة الحياة.

وتُعدّ القرية العالمية واحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في دبي، حيث تستقطب ملايين الزوّار سنويًا من مختلف أنحاء العالم، وتقدّم تجربة فريدة تجمع بين أجنحة الدول، والعروض الفنية، والأنشطة الترفيهية التي تحتفي بالتنوّع الثقافي في أبهى صوره.