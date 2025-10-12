استشاري الشارقة يعيد تشكيل لجانه الدائمة

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الإجرائية الأولى التي عقدها بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس على إعادة تشكيل لجانه الدائمة وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد التوصيات.

وسيرأس محمد علي جابر الحمادي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وراشد عبدالله بن هويدن رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وشيخة علي النقبي رئيسة للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام والدكتورة رقية راشد الزعابي رئيسة للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والمهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي رئيسة للجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤون الامن والمرافق العامة وسعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيساً للجنة الأسرة وجاسم محمد الهناوي النقبي رئيساً للجنة اعداد مشروع التوصيات كما تم انتخاب الدكتور أحمد صالح النقبي وشيخة علي النقبي مراقبان للمجلس للدور الانعقاد الحالي.

وفي نهاية الجلسة تلت الأمين العام للمجلس ميرة خليفة المقرب ما صدر في فترة غياب المجلس من المراسيم بقوانين وشملت مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2023 بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري ومرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ومرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية ومرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن حل هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.