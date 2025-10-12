حكومة الفجيرة تستعرض مشاريع رقمية في جيتكس جلوبال 2025

دبي في 12 أكتوبر / وام / تستعرض منصة حكومة الفجيرة خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي تطلعاتها المستقبلية ومبادراتها الرقمية الرائدة التي تعكس حرصها على مواكبة التحولات التقنية وصناعة المستقبل.

وتقدم 13 جهة حكومية ضمن جناح حكومة الفجيرة نماذج متطورة من مشاريع ومنصات رقمية جديدة، إلى جانب إطلاق تطبيقات وخدمات ذكية مبتكرة تساهم في تطوير تجربة المتعاملين وتحويلها إلى رحلة عصرية واستثنائية.

ويستقبل الجناح زوار المعرض بتصميم فريد، ومسابقات تفاعلية هي الأولى من نوعها في مجالات البيئة والتعليم والثقافة والتراث والمجتمع، فضلاً عن عقد شراكات تنموية جديدة، والتعريف بأحدث ما توصلت إليه الجهات المشاركة من حلول تقنية متطورة.