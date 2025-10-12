جامعة الشارقة تحقق المركز الثالث عالميا في النظرة الدولية وفقا لتصنيف التايمز العالمي 2026

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / حققت جامعة الشارقة إنجازًا أكاديميًا بارزًا في تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي لعام 2026 محققة تقدمًا ملحوظًا في مؤشري جودة البحث العلمي والنظرة الدولية حيث احتلت المركز الثالث عالميًا في المؤشر الخاص بمعيار النظرة الدولية وقفزت إلى المركز الـ 47 عالميًا في جودة البحث العلمي متقدمة عن مركزها في نفس التصنيف للعام الماضي مع حفاظها على موقعها المتميز ضمن أفضل 350 جامعة على مستوى العالم لتواصل بذلك تعزيز مكانتها بين أبرز الجامعات الإقليمية والعالمية.

وهنأ الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة بهذه المناسبة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة مشيدًا برؤية سموه في ترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة بحثية عالمية تسهم في إنتاج المعرفة وتوطينها.

وأضاف أن تحقيق الجامعة المركز الثالث عالميًا في معيار النظرة الدولية هو إنجاز يعكس التنوع والانفتاح الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة مما يخلق بيئة غنية بالتنوع الفكري والثقافي حيث تستقطب الجامعة طلبة وأعضاء هيئة تدريسية من أكثر من 100 دولة حول العالم وهذا بدوره يسهم في إعداد خريجين قادرين على العمل في بيئات متعددة الثقافات ويعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل العالمي.

وفيما يتعلق بتحقيق الجامعة للمركز الـ 47 عالميًا في جودة البحث العلمي قال إن تقدم الجامعة 6 مراتب عن تصنيف العام الماضي في مؤشر جودة البحث العلمي يعكس الاستثمار الكبير الذي توليه الجامعة لمنظومة البحث العلمي من خلال توفير بيئة بحثية محفزة ودعم الباحثين بأحدث المختبرات والمعامل وتشجيع النشر في المجلات العلمية المحكمة.

ويُعد تصنيف التايمز للتعليم العالي أحد أكثر التصنيفات العالمية مصداقية في قياس أداء الجامعات حول العالم إذ يرتكز على معايير ومؤشرات دقيقة تشمل جودة التعليم من حيث بيئة التعلم وبيئة البحث العلمي من حيث الحجم والسمعة والتمويل وجودة البحث وتأثيره العلمي ونقل المعرفة إلى الصناعة إضافة إلى النظرة الدولية التي تقيس تنوع الكوادر والطلبة والتعاون البحثي العالمي.