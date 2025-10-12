مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يعتمد الاسم المختصر “SPARK”

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن تجديد هويته المؤسسية وتحديث أسلوب تواصله عبر اعتماد الاسم المختصر “SPARK” ليكون المسمّى الرسمي الموحّد للمجمع بدلاً من التسميات السابقة “ SRTI Park” و"SRTIP".

ويأتي هذا التحديث في إطار إستراتيجية التطوير المستمر التي ينتهجها المجمع لتعزيز حضوره المؤسسي وتوحيد صورته الاتصالية تحت هوية حديثة أكثر وضوحًا وجاذبية تتماشى مع مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.

وأوضح سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن هذا التحديث يأتي ضمن رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للمجمع وربطها بمسيرته التطويرية المتسارعة.

وقال: نحن في مرحلة مهمة من تطور المجمع حيث نعمل على ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي للبحث والابتكار في المنطقة ويأتي تجديد الهوية اليوم ليعكس هذا التحول وليوحّد طريقة تواصلنا مع شركائنا المحليين والدوليين تحت مظلة واحدة تعبّر عن رؤيتنا المستقبلية وطموحنا بأن نكون وجهة عالمية للابتكار والمعرفة.

ويؤكد هذا التحديث التزام المجمع بمواصلة التطوير والابتكار في مختلف جوانب عمله بما في ذلك التواصل المؤسسي والهوية البصرية انسجامًا مع رؤيته في بناء بيئة محفزة تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

وبهذه الخطوة ينضم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى نخبة المؤسسات العالمية التي قامت بتحديث هويتها لتعكس تطورها وتواكب التغيرات المستقبلية.