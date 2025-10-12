"الاتحادية للضرائب" تستعرض مُبادراتها في الذكاء الاصطناعي خلال "جيتكس"

دبي في 12 أكتوبر/ وام / تستعرض الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادراتها بمجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال الدورة الـ 45 لمعرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي تنطلق فعالياته غداً، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المشاركة في "جيتكس جلوبال" الذي يُعد الحدث التكنولوجي الأضخم عالمياً؛ تمثل فرصةً مهمة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية في القطاع الضريبي، والاستفادة منها في التطوير المُستمر للبنية الرقمية للهيئة وخدماتها، بما يدعم خططها لتوسيع نطاق اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية رفع كفاءة أنظمتها التشغيلية، وتسريع الإجراءات الضريبية ومواصلة توفير أعلى مستويات كفاءة وأمن البيانات والمعلومات.

وأضاف أن الهيئة ستسلط الضوء خلال المعرض على رؤيتها الشاملة وأحدث مبادراتها التطويرية وخططها المُستقبلية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يواكب إستراتيجية الحكومة في هذا المجال التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات اعتماداً على توفير خدمات ذكية سلسة واستباقية.

وأوضحت الهيئة أنها ستسلط الضوء خلال المعرض على 5 مُبادرات ضريبية في مجال الذكاء الاصطناعي الأولى في مجال تحليل البيانات وتتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدعم الامتثال الضريبي، والثانية تتمثل في مُحرك البحث "إف تي أيه جي بي تي" "FTAgpt" للمحادثة الفورية للإجابة على الاستفسارات الضريبية داخلياً لفريق عمل الهيئة، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتعلق المُبادرة الثالثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مُعاملات طلبات التوضيحات باستخدام تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات "آر بي إيه" والمبادرة الرابعة تتعلق بالتحديثات الجديدة لخدمة المساعدة الافتراضية "TARA" "تارا" التي تجيب مباشرة على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات والتشريعات الضريبية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح مزيداً من الخيارات التوعوية أمام المعنيين بالنظام الضريبي، بينما تتمثل المُبادرة الخامسة في دليل إثبات المفهوم لمبادرات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة.