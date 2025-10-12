طرق دبي تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة بالذكاء الاصطناعي في “جيتكس 2025”

دبي في 12 أكتوبر/ وام / تستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال فعاليات معرض “جيتكس 2025”، الذي يُنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي، 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول التنبؤية.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة في “جيتكس” باعتباره الحدث الأكبر عالمياً في مجال التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن المشاركة تُجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وقال معاليه إن الهيئة تعمل على تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحوّل الرقمي في خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية وتحسين رحلة المتعاملين والارتقاء بجودة الحياة في دبي.

وأوضح أن مشاركة الهيئة هذا العام تركز على استعراض مشاريع ذكية تمثّل قفزة نوعية في مسيرة التحوّل الرقمي، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التنبؤية القائمة على تحليل البيانات الضخمة، واستخدام إنترنت الأشياء في إدارة الأصول والبنية التحتية، إضافة إلى التواصل مع الشركاء والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في قطاع النقل.

ويُعد نظام “شبكة المركبات الذكية” أحد أبرز الابتكارات، إذ يمكّن من التحكّم التنبؤي في حركة المرور اعتماداً على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظية، وأسهم في خفض زمن التأخير بنسبة 25% وتقليل التكاليف التشغيلية بما يتراوح بين 20% و30% أما نظام الفحص الآلي 360 فيعتمد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء لتقليص زمن فحص المركبات من 17 دقيقة إلى 7 دقائق فقط، ما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة وسلامة الطرق.

وتبرز الهيئة كذلك مشروع “الترام بلا سكة”، الذي يعمل دون مسارات ثابتة بالاعتماد على تقنيات الملاحة البصرية ونظام تحديد المواقع (GPS) وتقنية الليدار (LiDAR)، بما يعزز مرونة التشغيل وانسيابية الحركة المرورية بكلفة تشغيلية أقل.

وفي مجال البنية التحتية الذكية، تعرض الهيئة نظام “السكك الحديدية الآمنة ARIIS” الذي يستخدم المسح بالليزر والرؤية الحاسوبية لفحص وصيانة السكك بدقة ميكروية، مساهماً في تقليص زمن الفحص بنسبة 70% ورفع معايير الأمان في تشغيل مترو دبي كما تبرز الهيئة منصة النقل الذكية لمدن آمنة، وهي منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة وإدارة النقل التجاري بمختلف أنواعه، بما في ذلك دراجات التوصيل والحافلات المدرسية، وتحليل بيانات السائقين والالتزام بالمسارات لتعزيز السلامة العامة.

وتُكمل الهيئة مشاركتها باستعراض مشروع التاكسي الجوي “جوبي S4”، الذي بدأ التشغيل التجريبي في دبي استعداداً لإطلاق الخدمة التجارية، إلى جانب القنوات الرقمية الذكية مثل تطبيق “سهيل” وتطبيق “RTA Dubai”، ومصنع الذكاء الاصطناعي الذي يمثل منصة بحث وتطوير مؤسسية لتطبيقات التعلّم الآلي وتحليل البيانات في قطاع النقل الذكي.