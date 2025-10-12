انطلاق أعمال ملتقى "إعداد" لتأهيل القادة في القطاع الطبي بأبوظبي

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الملتقى الوطني "إعداد" لتأهيل القادة في القطاع الطبي، تحت شعار "معاً لجاهزية وطن"، بمبادرة من برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، وتنظيم الوطنية للتدريب "تدريب"، وإشراف الفريق الإماراتي الطبي الاحتياطي والتطوعي، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وصقل المهارات في مختلف التخصصات الطبية، وصناعة قاعدة من المدربين المعتمدين محلياً ودولياً.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة أطباء الإمارات ورئيس برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، أن الملتقى يعكس التزام "جاهزية" بتطوير كوادر وطنية تمتلك رؤية إستراتيجية ومهارات طبية أكاديمية وأكلينيكية وبحثية متقدمة، وفق أفضل المعايير العالمية، لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الوطنية وتأهيل الموارد البشرية الطبية التخصصية.

وأشار إلى أن الملتقى يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، ما يمكن المشاركين من تطوير المهارات القيادية اللازمة لمواجهة تحديات العمل المعاصر في مختلف التخصصات الطبية، وفق منهج موحد معترف به محلياً من المؤسسات الصحية، وعالمياً من أبرز الجامعات ومراكز التعليم والتدريب الطبي الدولية، لتأهيل قيادات تنفيذية ومهنية وطنية قادرة على مواجهة تحديات القطاع الصحي، من خلال دمج أحدث المناهج العلمية وأفضل الممارسات القيادية والأكلينيكية والأكاديمية.

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية للملتقى استعرضت المبادرات الوطنية في مجال الجاهزية والاستجابة الطبية ودور الكوادر الوطنية في قيادة المنظومة الصحية، كما تناولت تبني البرامج الطبية المبتكرة في هذا المجال، والتي ساهمت خلال السنوات الماضية في بناء قدرات آلاف العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة.

وقال إن هذه المبادرات تهدف إلى إعداد جيل من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية الصحية من خلال الاستثمار بالعنصر البشري الوطني، بالتوازي مع التعاون مع أبرز بيوت الخبرة العالمية ومراكز التعليم والتدريب والأبحاث الطبية، مثل الكلية الأمريكية للجراحين، والكلية الأمريكية لطب الأسرة، والجمعية الأمريكية للعناية المركزة، والمؤسسة الأمريكية لدعم الحياة خلال الكوارث، والمركز الأوروبي لطب الكوارث.

من جانبه، قال البروفسور أوليفر جاكدين، مدير البرنامج الوطني للتعليم والتدريب والأبحاث الطبية، إن الملتقى يُنظم بشكل دوري في مختلف إمارات الدولة، ويستهدف قيادات المستشفيات وأقسام طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير والجراحة والجاهزية، بهدف إعداد الجيل المقبل من القادة القادرين على المساهمة في قيادة البرامج التدريبية التخصصية وإدارة الأقسام الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأضاف أن الملتقى يسعى لصناعة قادة من المدربين الإماراتيين لتولي قيادة مراكز التدريب الطبي وإدارة المستشفيات والجاهزية الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمعايير الاستجابة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات، انسجاماً مع توجيهات ورؤية دولة الإمارات في الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري وتأهيل قيادات طبية وفق أفضل المعايير العالمية.