العين.. مسيرة للتوعية بسرطان الثدي في أكتوبر الوردي

العين في 12 أكتوبر/ وام / شاركت جمعية الإمارات للسرطان في مسيرة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى توام وعدد من الجهات الصحية والمجتمعية والفرق التطوعية وذلك تزامناً مع فعاليات شهر أكتوبر الوردي، بحضور 450 مشاركاً.

حضر الفعالية التي جابت منطقة النيادات في العين الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وآدم محمد آدم البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، وطارق الياس مدير فندق الدانات، وممثلين عن الجهات المشاركة وعدد من المتطوعين وأفراد المجتمع.

وأكد الدكتور سالم بن ركاض في كلمته على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الصحة العامة وتشجيع أنماط الحياة الصحية مشيراً إلى أن مشاركة الجمعية في هذه المسيرة تأتي تأكيداً على التزامها بدورها المجتمعي في نشر ثقافة الوقاية والتوعية.