المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها الدولي الحادي عشر في هاينان

هاينان - الصين في 12 أكتوبر/ وام / اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال مؤتمرها الدولي السنوي الحادي عشر الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 1,200 مشارك من 70 دولة، إلى جانب 16 وفداً وزارياً رفيع المستوى وممثلين عن منظمات اقتصادية وتجارية دولية.

وشهد المؤتمر انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي صادقت خلاله على مجموعة من القرارات الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير آلية عمل المنظمة وتعزيز شبكتها العالمية من المناطق الحرة، إلى جانب إعادة انتخاب مجلس إدارتها لفترة جديدة.

كما تخلل اليوم الختامي إطلاق المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين، والذي سلط الضوء على التجربة الصينية في الانفتاح الاقتصادي ودور المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن المؤتمر شكّل محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة بما يعزز دورها كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي ختام المؤتمر، تسلّم سعادة ميغيل ليكارو، سفير جمهورية بنما لدى الصين، علم المؤتمر استعداداً لاستضافة الدورة الثانية عشرة في يوليو 2026، لترسيخ مكانة الحدث كمنصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء شراكات اقتصادية عابرة للحدود.