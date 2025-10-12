"إكسباند نورث ستار".. جناح سوري لأول مرة منذ 15 عاماً في حدث تكنولوجي عالمي

دبي في 12 أكتوبر/ وام / تشارك سوريا للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً في حدث تكنولوجي عالمي، من خلال جناح في معرض "إكسباند نورث ستار"

أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي انطلق اليوم في دبي ويزخر بفرص للنمو والتمويل، بما يسهم في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

ويضم الجناح السوري في المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عددا من الشركات الناشئة والمبادرات التقنية السورية التي تعمل من داخل سوريا وخارجها.

وقالت نور الخطيب، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة SYNC "سينك" غير الحكومية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الأول من “إكسباند نورث ستار”، إن الجناح السوري في هذا الحدث يمثل أول حضور رسمي لسوريا في حدث تكنولوجي عالمي بعد سنوات من الغياب موضحة أن الجناح يأتي بدعم من منظمة "سينك" التي تعمل على توفير 25 ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا للسوريين خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب بناء القدرات التقنية للشباب السوري.

وأشارت إلى أن "سينك" تأسست منذ أشهر وسُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة غير ربحية، وتهدف إلى ربط السوريين العاملين في مجال التكنولوجيا حول العالم، خاصة أولئك الموجودين في وادي السيليكون بنظرائهم داخل سوريا، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة.

وأوضحت أن "سينك" توسّعت اليوم لتضم فروعاً ومجموعات عمل في برلين، ولندن، ودبي، والرياض، وبرشلونة وسوريا، مؤكدة أن جميع المشاركين متطوعون يسعون لتوحيد الجهود السورية في قطاع التكنولوجيا وبناء منظومة رقمية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأضافت أن المشاركة السورية في المعرض تحظى بدعم من مجلس الأعمال السوري الأمريكي وعدد من الشركات التقنية، مشيرة إلى أن المشروع جاء بجهد تطوعي كامل من السوريين المقيمين في دولة الإمارات.

من جانبه، قال محمد الكسواني، مسؤول لدى "سينك" في دبي، إن من أبرز المشاريع الوطنية التي تُعرض في الجناح السوري مشروع "سيلك لينك"، وهو مشروع إستراتيجي لربط كابلات الألياف الضوئية بين أوروبا وآسيا، ما يجعل سوريا محوراً إقليمياً لشبكات الاتصالات ويسهم في رفع كفاءة وسرعة الإنترنت محلياً وإقليمياً.

ولفت إلى أنه يتم عرض مشروع آخر يهدف إلى تحسين أداء الشبكات الرقمية وتوسيع نطاق الاتصال بالإنترنت ليشمل جميع المناطق السورية بمستويات أداء تضاهي المعايير العالمية، إضافة إلى مبادرات حكومية وخاصة تدعم ريادة الأعمال الرقمية والمشاريع الناشئة.

وأكد أن المشاركة في "إكسباند نورث ستار" فرصة فريدة لإبراز القدرات السورية في التكنولوجيا والابتكار أمام جمهور عالمي من المستثمرين والشركات الكبرى، مشيراً إلى أن الوجود السوري في المنصة التقنية الأكبر في العالم يعكس إرادة حقيقية للانفتاح، والتعاون، وإعادة بناء اقتصاد رقمي حديث.