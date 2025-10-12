الاتحاد الدولي للجودو يعتمد 14وزنا في بطولة أبوظبي "جراند سلام"

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / اعتمد الاتحاد الدولي للجودو 14 وزناً في منافسات بطولة أبوظبي "جراند سلام"، في نسختها الـ11، التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان اليوم، انطلاق منافسات البطولة التي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد 2028, من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، في "مبادلة أرينا"، بنزالات الأوزان الخفيفة تحت "48، و52، و57 للسيدات، وتحت 60، و66 كجم للرجال".

كما تتضمن منافسات "وزن الخفيف المتوسط" تحت " 63، و70 للسيدات، و73، و81 كجم للرجال، والوزن الثقيل لتحت وفوق "78 كجم للسيدات"، وتحت وفوق "وزن 90 كجم"، وتحت وفوق "وزن 100 كجم للرجال".

وتجرى قرعة البطولة يوم الخميس 27 نوفمبر المقبل، تمهيداً لانطلاق الفعاليات في اليوم التالي، مع استمرار إجراءات التسجيل حاليا للدول الراغبة بالمشاركة في النسخة الجديدة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة، أهمية وضع الترتيبات المطلوبة من اللجان القائمة، بما يسهم في توفير متطلبات النجاح للبطولة، لتعزيز استدامة التميز في النسخ الماضية من البطولة، والذي حظي بتقدير كبير من الاتحاد الدولي.