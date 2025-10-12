"عمومية اليد" تنتخب مجلس الإدارة الجديد

دبي في 12 أكتوبر/ وام / انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة اليد اليوم مجلس إدارة جديداً للدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور ممثلي 16 نادياً الأعضاء في الجمعية العمومية وحضور لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر والتي أدارت العملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع أعلنت لجنة الانتخابات فوز سعود صالح بمقعد الرئيس بعدما حسم الرئاسة بالتزكية، فيما فاز بالعضوية كل من إبراهيم الحمادي، ومحمد علي الحمادي، ومحمد حسن السويدي، ورحمة غالب.

كما تمت إعادة الانتخابات على العضو الخامس لمجلس الإدارة بعدما تساوى في المقعد الخامس 4 مرشحين وهم ياسر النقبي، وعمر الزبير، وعبدالسلام بلال، وعدنان المطروشي، وحصل ياسر النقبي على المقعد الأخير في مجلس الإدارة.