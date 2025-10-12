جوائز اتحاد المستشفيات العربية تكرم منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي

أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / كرّم اتحاد المستشفيات العربية منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “شهادة المبادرة الذهبية – نجمة التميّز في تجربة المرضى”، التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع معهد بيريل، حيث تم تكريم 11 مستشفى من أبوظبي من بين 38 مستشفى من 10 دول عربية.

وحصدت دائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لـ"M42" خمس جوائز مرموقة خلال الحفل، تقديراً للمبادرات المتميزة في مجالي الابتكار وتجربة المريض، ونال تطبيق «صحتنا» الجائزة الذهبية في فئتي الرعاية المرتكزة على المريض والمشاركة المجتمعية والابتكار والتكنولوجيا، فيما حصدت منصة «ملفي» الجائزة البلاتينية في ثلاث فئات هي السلامة وجودة الرعاية، واستمرارية الرعاية وإدارة الانتقال بين مراحلها، ومشاركة وتطوير الكوادر والجهات المقدّمة للخدمات. وعلى صعيد المنشآت الصحية في الإمارة، حصلت عيادات صحة على الجائزة البلاتينية في السلامة وجودة الرعاية، إلى جانب أربع جوائز ذهبية في فئات القيادة والحوكمة والسياسات والثقافة، ورعاية تركز على المريض والمشاركة المجتمعية، واستمرارية الرعاية وإدارة مراحل الانتقال، وإمكانية الوصول.

كما فازت مستشفيات الظفرة بأربع جوائز ذهبية في فئات السلامة وجودة الرعاية، ورعاية تركز على المريض والمشاركة المجتمعية، ومشاركة وتطوير الكوادر الطبية ومقدّمي الرعاية، وإمكانية الوصول.

وحصل مختبر القسطرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية على الجائزة الفضية في فئة مشاركة وتطوير الكوادر الطبية ومقدّمي الرعاية.

وحصدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الجائزة الذهبية في فئات السلامة وجودة الرعاية، والابتكار والتكنولوجيا، واستمرارية الرعاية وإدارة مراحل الانتقال، ومشاركة وتطوير الكوادر الطبية ومقدّمي الرعاية، بالإضافة إلى جائزة بلاتينية في فئة رعاية تركز على المريض والمشاركة المجتمعية.

وحصلت مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية على الجائزة الفضية في السلامة وجودة الرعاية، والجائزة الذهبية في مشاركة وتطوير الكوادر الطبية ومقدّمي الرعاية، بينما نال المستشفى التأهيلي التابع لها جائزتين ذهبيتين في السلامة وجودة الرعاية ورعاية تركز على المريض والمشاركة المجتمعية.

وفاز مستشفى توام بالجائزة الفضية في السلامة وجودة الرعاية، والجائزة الذهبية في مشاركة وتطوير الكوادر الطبية ومقدّمي الرعاية.

كما حصد كليفلاند كلينك أبوظبي عدداً من الجوائز، من بينها الذهبية في فئات السلامة وجودة الرعاية، والتواصل وتبادل المعلومات، والدعم النفسي والمعنوي، إلى جانب جوائز بلاتينية في فئات رعاية تركز على المريض والمشاركة المجتمعية، والابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة وتطوير الكوادر الطبية ومقدّمي الرعاية.

وحصلت أمانة للرعاية الصحية في أبوظبي على الجائزة البلاتينية في فئة رعاية تركز على المريض والمشاركة المجتمعية، فيما نال مستشفى سلمى لإعادة التأهيل الجائزة الذهبية في الفئة ذاتها.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن هذا التكريم يُعد إنجازاً جديداً يبرز ريادة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، ويعكس التزام الإمارة بالارتقاء بتجربة المرضى وبناء منظومة من بين الأكثر ذكاءً وكفاءة عالمياً، مثمّنة جهود المنشآت الفائزة وشركاء الدائرة في اتحاد المستشفيات العربية.

من جانبه، أكد كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، أن التكريم يجسد التزام الشركة بجعل المريض محور الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن منصة «ملفي» تمثل ركناً أساسياً في التحول الرقمي للقطاع عبر توظيف البيانات لتحسين نتائج العلاج وتعزيز التجربة العلاجية.

من جهتها، أشارت أليس يمّين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، إلى أن أبوظبي تُعد نموذجاً رائداً ومرجعاً إقليمياً في تطوير أنظمة صحية متقدمة تتمحور حول المريض، مثمنةً إنجازات منظومتها الصحية التي أصبحت مصدر إلهام للدول العربية في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار وتعزيز تجربة المرضى.

من ناحيته، أوضح الدكتور جيسون وولف، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد بيريل، أن تطوير تجربة المرضى يتجاوز مؤشرات الرضا ليعكس جوهر التجربة الإنسانية التي تضع المريض ومقدّمي الرعاية في صميم الاهتمام، مؤكداً أن المبادرة تمثل دعوة لمؤسسات الرعاية الصحية لتكون قدوة في تقديم رعاية أكثر أماناً وإنسانية وتميّزاً.