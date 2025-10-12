"دبي الخيرية" تختتم مهمة تقييم ميدانية في بنين وبوركينا فاسو وغانا

دبي في 12 أكتوبر/ وام / زار وفد من جمعية دبي الخيرية ثلاث دول في غرب القارة الإفريقية هي بنين وبوركينا فاسو وغانا تفقد خلالها المشاريع التنموية والإنسانية التي تم تنفيذها أو الجاري العمل عليها بتمويل من المحسنين وسفراء الخير.

وجاءت هذه الزيارة التي استمرت أسبوعين في إطار التزام الجمعية بالشفافية والمساءلة وحرصها على ضمان أن تصل تبرعات المحسنين إلى مستحقيها وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والأثر المستدام.

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إن نتائج التقييم كانت تبعث على الفخر حيث لامسنا بأيدينا الأثر العميق لإسهامات المحسنين على الأرض وشاهدنا كيف تحولت المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمدارس التي تم بناؤها إلى منارات للعبادة والتعليم لأجيال المستقبل وكيف تساهم آبار المياه المحفورة في إنهاء معاناة الآلاف من شح المياه وكيف توفر دور الأيتام الرعاية الشاملة لفلذات الأكباد.

ضم الوفد المدير التنفيذي للجمعية ومحمود سحلبجي مدير إدارة تنمية الموارد بالجمعية والمهندسة وسام عريبي رئيس قسم الهيئات الخارجية والمهندس أحمد الطيب بقسم إدارة المشاريع.