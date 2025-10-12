"دبي الصحية" تستعرض أحدث مشاريعها الرقمية في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 12 أكتوبر/ وام / تستعرض "دبي الصحية" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث مشاريعها وبرامجها الرقمية، ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المرضى.

وقال عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في “دبي الصحية ” إن مشاركة "دبي الصحية" في معرض "جيتكس جلوبال 2025" تجسد الالتزام الراسخ بتوظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الرعاية الصحية للارتقاء بتجربة المرضى، مشيراً إلى أن المعرض يُعد منصة عالمية تتيح التعرف على أحدث التقنيات الرقمية والعمل على توظيفها لتعزيز الجهود نحو بناء نظام صحي متكامل يواكب تطلعات المستقبل.

وتستعرض "دبي الصحية" خلال الحدث ضمن جناح حكومة دبي ثلاثة مشاريع رقمية مبتكرة ضمن جهودها لتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتشمل هذه المشاريع مشروع "VIRUFY"، وهو تطبيق ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، صُمم لإجراء فحوصات أولية سريعة للكشف المبكر عن الأمراض التنفسية المعدية، ومشروع "Virtual ICU" الذي يعمل كنظام افتراضي متقدم يهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعتهم في بيئة رقمية آمنة ومتقدمة، ومشروع "الموظف الافتراضي لخدمة المتعاملين في القبول الجامعي"، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ويهدف إلى تقديم دعم فوري ومتواصل على مدار الساعة (24/7) للرد على استفسارات الطلبة والمتقدمين حول برامج القبول ومتطلبات التسجيل والمنح الدراسية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في "دبي الصحية".