17 ميدالية ملونة حصاد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في البطولة العربية بالعراق

السليمانية في 12 أكتوبر/ وام / اختتم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة العربية للطريق التي استضافتها محافظة السليمانية بالعراق، محققًا 17 ميدالية ملونة، بواقع 11 ذهبية، وفضيتين، و4 برونزيات.

وشهد اليوم الختامي حصول عبدالله جاسم على الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام لفئة الكبار، محققًا الثنائية الذهبية بعد فوزه سابقًا بسباق ضد الساعة، فيما جاء زميله أحمد المنصوري في المركز الثالث متوجًا بالميدالية البرونزية.

كما توج البطل معضد المشغوني بذهبية سباق الفردي العام لفئة الناشئين، بينما حصد منتخب الناشئين الميدالية الفضية في الترتيب الفرقي لسباق الفردي العام.

وعلى صعيد الفرق، واصل منتخب الإمارات للكبار تألقه بتصدره الترتيب العام للفرق، متفوقًا على منتخبي العراق والأردن.