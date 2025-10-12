الإمارات لتنفيذ الأحكام" تعرض خدماتها الذكية في "جيتكس جلوبال 2025"

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / تشارك شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا ومتخصصة في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية وأعمال التفتيش الميدانية لمختلف الدوائر الحكومية، في الدورة الـ 45 من معرض "جيتكس جلوبال"، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي الذي ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من خدمات التنفيذ القضائي الرقمية المبتكرة، والتي تم تطويرها باستخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها خدمات مراجعة وتسجيل القضايا إلكترونيًا، وإجراءات الحجز على الممتلكات، والإنذار والإخلاء والتسليم الذكي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة إجراءات الصرف عبر منصات مؤتمتة، وتركز الشركة على استعراض جهودها في تبني حلول ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القضائية، وتوقّع سيناريوهات التنفيذ، بما يساهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الدقة والكفاءة.

وأشارت إلى أنها ستستعرض مجموعة من الخدمات الذكية التي طورتها لدعم عمليات التنفيذ بشكل رقمي والارتقاء بتجربة المتعامل، ودعم التكامل مع مختلف الجهات القضائية.

وتعمل شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام المُرخصة من قِبل وزارة العدل، والمُعاونة للجهات القضائية في تنفيذ الأحكام، على تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية والتشغيلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمساهمة في تحقيق العدالة الناجِزة، بأفضل الطرق المُبتكرة، وأحدث الأساليب المتطورة، وبأقصى سرعة.