شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية تزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / نظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية مبادرة توعوية حول سرطان الثدي تزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة ومتطوعي منظومة "كلنا شرطة"، في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وقاعة المربعة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

واشتملت المبادرة على ورش توعوية للمنتسبات، ركزت على تعزيز الصحة النفسية والتوعية بمختلف الأمراض، وأهمية الفحص المبكر للمرض، وسُبل الوقاية، والعوامل المؤثرة في الإصابة، وأهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابات، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لسيدات تجاوزن المرض بالإصرار والإيجابية، والإقلاع عن التدخين وفهم مخاطره، وصحة الفم والأسنان، وبناء ثقافة واعية بالصحة، إلى جانب الفحوصات والاستشارات الطبية، وتوزيع كتيبات تثقيفية، والتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية.

كما شملت عروضًا تعريفية وتوعوية وفحوصات طبية مجانية قدمها ممثلي مراكز إسعاد المتعاملين من مختلف المؤسسات الصحية ، تناولت أبرز الإرشادات المتعلقة بطرق الوقاية، وأهمية الفحص الدوري ودوره في الكشف المبكر الذي يسهم في رفع نسب الشفاء.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنفذها شرطة أبوظبي على مدار العام، تعزيزًا لرسالتها في نشر الوعي الصحي والمجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية كأسلوب حياة يسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المنتسبين والمجتمع.

كما نفذت فعالية في نادي ضباط العين، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان ودائرة الصحة وبنك الدم الاقليمي ومستشفى التوام ومجموعة برجيل القابضة، بحضور الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان وعدد من الضباط والمنتسبات.

واشتملت الفعالية على معرض مصاحب لعدد من الجهات والمستشفيات والعيادات الطبية حيث تم عمل فحوصات طبية وتقديم الإرشادات بطرق الوقاية من المرض وكيفية إجراء الفحص الذاتي، والسريري وأهمية فحص الماموجرام.