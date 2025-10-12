"إي آند" تطلق في "جيتكس 2025" شبكة 200G PON توفر اتصالا فائق السرعة عبر الألياف الضوئية

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / تشارك مجموعة "إي آند" في معرض "جيتكس جلوبال 2025" بمجموعة واسعة من الحلول التقنية المبتكرة والتجارب التفاعلية التي تجسد رؤيتها في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام وترسخ مكانتها كأحد أبرز رواد الابتكار التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند" في تصريحات صحفية بهذه المناسبة أن مشاركة المجموعة في "جيتكس جلوبال" هذا العام تأتي لتقديم تجربة استثنائية للزوار من خلال أكثر من 90 تقنية وعرضاً حياً تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والحلول الرقمية المتكاملة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتسهم في تمكين المجتمعات.

وأوضح أن جناح "إي آند" يضم عروضاً متقدمة في مجالات التنقل الذكي والروبوتات المستقبلية من بينها الروبوتات الشبيهة بالبشر وروبوتات خدمة العملاء وروبوتات الأمان الصناعي إلى جانب ابتكارات موجهة لدعم أصحاب الهمم مثل الأطراف الصناعية الذكية والحلول العصبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الروبوتات الذاتية للمدن الذكية وروبوتات شبكة الجيل الخامس.

وأضاف أن زوار المعرض سيشهدون إطلاق شبكة 200G PON التي توفر اتصالًا فائق السرعة عبر الألياف الضوئية وتعزز ريادة "إي آند" للشبكات الثابتة المستقبلية وتقديم حلول للمدن الصناعية والمنازل متعددة الجيجابت إلى جانب عروض حية لتقنيات الجيل الخامس المتقدمة 5.5G والجيل التالي من تطور الألياف الضوئية مع نظرة أولى على تقنيات الاستشعار والاتصال المدمجة التي تمهِّد الطريق نحو الجيل السادس إلى جانب الحلول الداعمة للمدن والصناعات الذكية والمستدامة من الاتصالات الحيوية الآمنة المعتمدة على الجيل الخامس إلى أَتْمَتَة الصناعة 4.0 والبنية التحتية للبيانات المستدامة فضلاً عن حلول الرعاية الصحية الذكية التي تشمل خدمات التطبيب عن بُعد والتشخيص الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن جناح "إي آند" سيقدم للزوار تجارب غامرة تشمل عروضاً هولوغرافية ثلاثية الأبعاد ومنصات للدفع الرقمي والخدمات الذكية، وتجربة كبسولة تحليل المشاعر بالذكاء الاصطناعي إلى جانب تطبيقات الأتمتة الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات بما يعكس ريادة المجموعة في توفير بيئة تفاعلية متكاملة تجمع بين التقنيات الحديثة وتجارب المستخدمين المبتكرة.

وأكد دويدار أن رؤية "إي آند" ترتكز على دمج التقنيات المتقدمة مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ضمن منصة ابتكارية قوية تسهم في إطلاق حلول جديدة تثري حياة الأفراد والمجتمعات وتعزز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في رحلتها الرقمية نحو المستقبل.

وأشار إلى تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي تتوقع بلوغ حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 وهو ما يعكس أهمية تسريع تبنّي هذه التقنية الثورية في مختلف القطاعات الحيوية.